Mantiene Protección Civil alerta preventiva por tormentas severas en Ciudad Juárez

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La alerta estará vigente hasta el viernes ante riesgo de lluvias, descargas eléctricas, granizo y fuertes rachas de viento

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Protección Civil mantiene vigente hasta el próximo viernes 25 de septiembre una alerta preventiva ante el riesgo moderado de tormentas severas en Ciudad Juárez.

De acuerdo con la actualización emitida por la dependencia, las precipitaciones podrían presentarse con intensidad variable y estar acompañadas de descargas eléctricas, granizo y rachas fuertes de viento, además de generar acumulaciones de agua en zonas susceptibles.

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La probabilidad de lluvia y tormentas eléctricas aumentaría de forma gradual durante las próximas horas, con los periodos de mayor actividad previstos durante la noche de este martes y hasta la tarde del miércoles.

El pronóstico contempla lluvias intermitentes durante la tarde, noche, madrugada y mañana del miércoles, con posibilidad de que algunas tormentas adquieran características severas en distintos sectores de la ciudad.

De manera preliminar, se estima una acumulación de lluvia de entre 10 y 20 milímetros, aunque la cantidad podría variar conforme evolucionen las condiciones atmosféricas en la región fronteriza.

Protección Civil informó que el acercamiento de un frente frío localizado sobre territorio estadounidense favorecería la presencia de rachas de viento ligeras a moderadas, con episodios ocasionalmente fuertes.

Con base en información meteorológica nacional, hasta el momento no se contempla el ingreso del sistema a territorio mexicano, por lo que todavía no ha sido reconocido oficialmente como el primer frente frío de la temporada 2026-2027.

La masa de aire frío asociada al fenómeno sí tendría efectos en la región, principalmente con un descenso moderado de las temperaturas durante la noche y el miércoles.

La dependencia llamó a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales, evitar cruzar calles o arroyos con corriente de agua y consultar periódicamente las actualizaciones del pronóstico, debido a que las condiciones meteorológicas pueden cambiar rápidamente.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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