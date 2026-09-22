Atiende Protección Civil 56 servicios; destaca incendio en bodega abandonada

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Bomberos utilizaron cerca de 50 mil litros de agua para controlar el fuego en un inmueble del bulevar Manuel Gómez Morín

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Protección Civil informó que durante las últimas 24 horas, del 21 al 22 de septiembre, se atendieron 56 servicios de emergencia en Ciudad Juárez, entre intervenciones del Departamento de Bomberos y Rescate Municipal.

De acuerdo con el reporte, el Departamento de Bomberos realizó 41 servicios, mientras que personal de Rescate Municipal brindó atención en 15 incidentes registrados en distintos puntos de la ciudad.

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El hecho de mayor relevancia fue un incendio reportado a las 19:03 horas en una bodega abandonada con razón social “VALATI”, ubicada sobre el bulevar Manuel Gómez Morín, en el cruce con San Pedro, dentro del fraccionamiento Cerrada de los Cipreses.

En el interior del inmueble, construido con tabla roca, lámina y estructura metálica, se incendiaron basura y llantas en desuso, lo que generó una movilización de elementos del Cuerpo de Bomberos para controlar las llamas.

Para sofocar el incendio fueron utilizados aproximadamente 50 mil litros de agua, además de 90 metros de manguera de dos pulgadas y media y 75 metros de manguera de una pulgada y media.

De acuerdo con el reporte preliminar, el fuego habría sido provocado por una persona que no ha sido identificada, por lo que el caso quedó asentado como parte de los servicios atendidos durante la jornada.

Protección Civil también informó que continuó la entrega de volantes con recomendaciones preventivas por la temporada de lluvias en diferentes sectores de Ciudad Juárez, ante el pronóstico de precipitaciones moderadas a fuertes.

La dependencia advirtió que las lluvias podrían generar encharcamientos e inundaciones repentinas, por lo que exhortó a la ciudadanía a mantenerse atenta a los avisos oficiales y evitar cruzar calles, arroyos o zonas con corriente de agua.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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