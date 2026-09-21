Instalan Consejo Consultivo de Movilidad Humana en Juárez

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El organismo quedó integrado por 20 personas y dará seguimiento a políticas públicas para población en contexto de movilidad

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal instaló el Consejo Consultivo de Movilidad Humana, organismo que funcionará como espacio de diálogo, participación ciudadana y seguimiento a la atención de personas en contexto de movilidad.

La primera sesión ordinaria fue encabezada por el presidente municipal, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, en la Sala José Reyes Estrada de la Unidad Administrativa “Lic. Benito Juárez”.

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De acuerdo con la estructura del organismo, la presidencia del Consejo quedó a cargo del alcalde, mientras que la Secretaría Técnica será encabezada por Aarón Joel Armendáriz García, encargado de despacho de la Dirección de Derechos Humanos.

Armendáriz García informó que el Consejo quedó formalmente integrado por 20 personas, con representación de dependencias municipales, academia, organizaciones civiles y sectores vinculados con la atención a población migrante.

“La idea es darle seguimiento a todas las políticas públicas que atañen a las personas en contexto de movilidad”.

El funcionario señaló que el objetivo es fortalecer la participación ciudadana y dar representación a las personas en contexto de movilidad, a fin de mejorar la atención institucional y promover el respeto a sus derechos humanos.

Durante la sesión se informó que, en comparación con 2021, la llegada de personas en situación de movilidad a esta frontera ha disminuido de manera considerable, principalmente por cambios en las políticas de ingreso de Estados Unidos.

La Dirección de Derechos Humanos indicó que mantiene la coordinación y administración del albergue Felipe Ángeles, ubicado en la colonia del mismo nombre, el cual actualmente registra una ocupación aproximada del 10 por ciento de su capacidad.

Armendáriz García añadió que, cuando es necesario, las personas atendidas son canalizadas a empresas mediante una bolsa de trabajo operada desde el área de atención a migrantes.

Durante la reunión, el pleno del Consejo aprobó por consenso su esquema de trabajo y acordó que la segunda sesión ordinaria se celebrará el próximo jueves 29 de octubre.

La instalación del Consejo marcó el arranque formal de un espacio de gobernanza participativa enfocado en la coordinación entre autoridades, sociedad civil, academia y comunidad para atender temas relacionados con movilidad humana en Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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