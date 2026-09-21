Llevarán festival CruzArte al Centro Comunitario Zaragoza

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La jornada ofrecerá presentaciones artísticas, actividades culturales y servicios gratuitos para familias del sector

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal llevará el festival CruzArte al Centro Comunitario Zaragoza, con una jornada que reunirá expresiones artísticas, cultura comunitaria y servicios gratuitos para las familias.

El evento se realizará este viernes 25 de septiembre, a partir de las 5:00 de la tarde, en las instalaciones del Centro Comunitario Zaragoza, ubicado en el cruce de las calles Ignacio Allende y Durango, en la colonia Manuel Valdez.

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La actividad es organizada por la Dirección General de Centros Comunitarios, en coordinación con la Dirección General de Desarrollo Social y el Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez.

Durante la jornada se contará con la participación del grupo de Danza Rarámuri, el Mariachi Gala de Juárez y el cantante Vicente Sánchez, además de presentaciones de ganadores de La Voz Kids, Teens & Youths.

Entre las y los participantes anunciados se encuentran Diego Emanuel Ruiz, Yocelyn Carrillo, Juan Miguel Maciel y Mía Andrade, quienes formarán parte del programa artístico preparado para las familias asistentes.

El director general de Centros Comunitarios, Luis Fernando Rodríguez Giner, señaló que estas actividades buscan acercar la cultura y el entretenimiento a las colonias, además de fortalecer los centros comunitarios como espacios de convivencia y participación.

“CruzArte representa una oportunidad para que las familias puedan disfrutar de diferentes expresiones culturales y artísticas cerca de sus hogares”.

Como parte del festival también se ofrecerán servicios gratuitos para la ciudadanía, entre ellos consulta médica, consulta dental, retiro de verrugas, examen de la vista y donación de lentes.

La jornada contará con la participación de instituciones y dependencias municipales que se sumarán a las actividades de atención, recreación y convivencia comunitaria.

La Dirección General de Centros Comunitarios invitó a las familias del sector Zaragoza y colonias aledañas a asistir al festival, con el propósito de fortalecer el acceso a la cultura, la recreación y los servicios comunitarios.

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Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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