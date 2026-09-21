Prepara Municipio programa integral ante lluvias en Juárez

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Dependencias municipales coordinan acciones preventivas y protocolos de actuación ante posibles contingencias por el temporal

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal trabaja en un programa integral de prevención y atención ante circunstancias adversas por lluvias, informó el presidente municipal, Héctor Rafael Ortiz Orpinel.

Durante la conferencia de prensa semanal, el alcalde señaló que el temporal de lluvias continúa en la ciudad, por lo que distintas dependencias municipales colaboran para informar a la ciudadanía sobre posibles riesgos y medidas de actuación.

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Ortiz Orpinel indicó que en este programa participan la Dirección de Desarrollo Social, Oficialía Mayor, Servicios Públicos, Obras Públicas, Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Coordinación General de Seguridad Vial y la Dirección General de Protección Civil.

El presidente municipal explicó que ante una emergencia es necesario que la población y las autoridades tengan claridad sobre las acciones a seguir, por lo que se elaboró un protocolo de actuación tomando como referencia la experiencia registrada durante 2025.

“Tenemos que estar listos, previo, durante y después de que pasen circunstancias adversas”.

El alcalde señaló que este año se ha registrado mayor cantidad de agua que el anterior, aunque con una distribución más generalizada, a diferencia de 2025, cuando las afectaciones se concentraron en sectores específicos.

Ortiz Orpinel destacó que la limpieza es un factor importante para reducir riesgos durante la temporada de lluvias, por lo que el municipio ha reforzado acciones en diques, pozos de absorción y espacios públicos.

Entre las labores mencionó la limpieza de diques, atención a pozos de absorción obstruidos y el programa Juárez Amanece Limpio, medidas que, dijo, pueden contribuir a minimizar afectaciones por acumulación de agua.

“Es muy importante que sigamos evitando la acumulación de llantas o tirar basura para evitar tapar los drenajes”.

El Gobierno Municipal llamó a la ciudadanía a colaborar con la prevención, evitar tirar basura en la vía pública y mantenerse atenta a los avisos oficiales durante el desarrollo del temporal.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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