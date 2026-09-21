Destaca alcalde visita de Sheinbaum a Ciudad Juárez

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Héctor Ortiz Orpinel señaló que el Gobierno Municipal mantendrá coordinación con la Federación en proyectos para la ciudad

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, destacó la visita que realizó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a Ciudad Juárez el pasado sábado, al señalar que hubo una amplia respuesta ciudadana durante el encuentro.

Durante la rueda de prensa semanal, el alcalde afirmó que el ánimo de las y los asistentes fue significativo y sostuvo que la mandataria federal ha mostrado cercanía e interés hacia esta frontera.

“Muy contentos. El ánimo que se encontraba ahí fue muy especial, porque los asistentes abrazaron con mucho cariño la presencia de la Presidenta de la República”.

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Ortiz Orpinel resaltó que esta fue la cuarta visita de Sheinbaum Pardo a Ciudad Juárez como presidenta, hecho que, dijo, refleja la atención del Gobierno Federal hacia esta región del país.

El alcalde señaló que durante su estancia, la mandataria presentó avances de su administración y dio a conocer distintas acciones con impacto para Ciudad Juárez y otras zonas de Chihuahua.

Entre los temas mencionados se encuentran proyectos educativos, infraestructura carretera, ampliación de espacios para estudiantes de educación media superior y la construcción de una Universidad de Enfermería en la región serrana del estado.

Ortiz Orpinel destacó los proyectos educativos previstos para Juárez, donde actualmente se encuentran en operación dos Centros de Educación y Cuidado Infantil y se contemplan nuevas instalaciones de este tipo.

También recordó que existe la posibilidad de contar con dos nuevas preparatorias en la ciudad, para las cuales el Gobierno Municipal ha avanzado en la entrega de terrenos necesarios para su construcción.

El presidente municipal consideró relevantes los proyectos carreteros anunciados para Chihuahua, al señalar que una mayor conexión con otras entidades puede contribuir a la competitividad estatal y generar beneficios para una ciudad fronteriza con la dinámica económica de Juárez.

Finalmente, indicó que el Gobierno Municipal continuará trabajando de manera coordinada con la Federación para dar seguimiento a los proyectos que representen beneficios directos para las y los juarenses.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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