Invitan al Quinto Festival Internacional de Lucha Libre en Juárez

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El evento se realizará el domingo 27 de septiembre en la Gran Plaza Juan Gabriel, con entrada gratuita y actividades familiares

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal invitó a las familias juarenses a asistir al Quinto Festival Internacional de Lucha Libre, que se llevará a cabo el próximo domingo 27 de septiembre en la Gran Plaza Juan Gabriel.

El evento se realizará de 12:00 del mediodía a 10:00 de la noche, con entrada gratuita, y contempla 10 horas continuas de actividades relacionadas con la lucha libre.

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Leticia de Santiago, integrante del comité organizador, informó que en el festival participarán todas las arenas de Ciudad Juárez, además de exponentes nacionales e internacionales de esta disciplina.

El programa incluirá el Museo de la Lucha Libre, exposición fotográfica, Lucha Cinema, área gastronómica, Kids Zone, música en vivo y otras actividades dirigidas a niñas, niños, jóvenes y personas adultas.

De Santiago recordó que en 2022 el Ayuntamiento instituyó el Día de la Lucha Libre en Ciudad Juárez, como reconocimiento a la historia, tradición y aportación cultural de esta disciplina en la frontera.

“Es un evento de talla internacional. Nos visitarán luchadores de distintas partes del mundo y será una actividad única, gratuita y respaldada completamente por el Gobierno Municipal”.

El presidente municipal, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, señaló que el Festival Internacional de Lucha Libre se ha consolidado como una actividad de identidad para Ciudad Juárez y como un espacio para fortalecer la convivencia familiar.

El funcionario destacó que la región conformada por Ciudad Juárez y El Paso ocupa un lugar importante en la historia de la lucha libre, tradición que se mantiene vigente a través de arenas locales y semilleros de niñas y niños interesados en este deporte.

Ortiz Orpinel también reconoció la participación de José Julio Pacheco, “Pagano”, en la promoción del festival e invitó a la ciudadanía a acudir a la Gran Plaza Juan Gabriel para disfrutar del espectáculo.

El luchador juarense Aéreo señaló que el festival permite reconocer la trayectoria de gladiadores locales y abrir oportunidades a nuevas generaciones que buscan proyectarse en escenarios nacionales e internacionales.

“Estamos muy contentos de participar una vez más en un festival que es muy nuestro. Habrá compañeros de Ciudad Juárez enfrentándose a algunos de los mejores luchadores del mundo”.

Por su parte, Ráfaga Jr. habló sobre el combate que sostendrá contra Nick Nemeth, luchador internacional conocido por su trayectoria en WWE y TNA, y afirmó que se encuentra preparado para ofrecer uno de los encuentros principales del festival.

Entre los atractivos anunciados se encuentra la última presentación de Blue Demon Jr. en Ciudad Juárez, además de combates con figuras locales, nacionales e internacionales.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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