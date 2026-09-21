Disfrutan familias del suroriente función de títeres en Juárez

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La compañía Huitzilin presentó “Romeo y su Julieta” como parte del programa Suroriente, Comunidad y Cultura

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Familias del suroriente de la ciudad disfrutaron la función de teatro de títeres “Romeo y su Julieta”, presentada por la compañía Huitzilin en el Parque Urbano Suroriente.

La actividad formó parte del programa “Suroriente, Comunidad y Cultura”, impulsado por el Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez, con el objetivo de acercar actividades artísticas gratuitas a distintos sectores de la comunidad.

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Durante la presentación, niñas, niños, jóvenes, personas adultas y adultos mayores participaron en una tarde de convivencia familiar y acercamiento a las artes escénicas.

La compañía Huitzilin, originaria de Ciudad Juárez, ofreció una propuesta dirigida principalmente a las infancias, con un lenguaje sencillo y accesible para fomentar la imaginación y fortalecer el vínculo con la cultura y las tradiciones de México.

La agrupación trabaja con distintas técnicas del arte de los títeres, entre ellas cámara negra, muñeco bocón, marioneta de hilo, muñeco guiñol y muñeco bunraku, recursos que forman parte de sus montajes escénicos.

La función también se integró al programa Brigadas Culturales para Personas Mayores, coordinado por el IPACULT en conjunto con el DIF Municipal y la Dirección General de Centros Comunitarios.

De acuerdo con el instituto, estas acciones buscan generar espacios de participación, convivencia e inclusión para personas adultas mayores, además de promover el acceso a actividades culturales en zonas comunitarias.

La encargada de la Dirección General del IPACULT, Ogla Liset Olivas, señaló que la respuesta de las familias confirma la importancia de continuar llevando propuestas culturales gratuitas a diferentes puntos de Ciudad Juárez.

Con esta presentación, el Gobierno Municipal, a través del IPACULT, reiteró su compromiso de impulsar actividades culturales en los distintos sectores de la ciudad y fortalecer espacios de convivencia familiar.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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