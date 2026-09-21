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Embellece Parques y Jardines área verde en Infonavit Fidel Velázquez

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POR Redacción ADN / Agencias
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Personal municipal realizó corte de hierba, poda de árboles, limpieza general y retiro de residuos en el parque

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Parques y Jardines realizó una jornada de mantenimiento general en un parque ubicado en el cruce de las calles Electricistas e Impresores, en la colonia Infonavit Fidel Velázquez.

El titular de la dependencia, Daniel Zamarrón Saldaña, informó que los trabajos se llevaron a cabo con el propósito de mantener en buenas condiciones los espacios públicos y ofrecer a las familias áreas dignas para la convivencia y el esparcimiento.

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Durante la intervención, personal municipal realizó corte de hierba, poda formativa de árboles, limpieza general y retiro de residuos generados por las labores de mantenimiento.

Zamarrón Saldaña explicó que estas acciones permiten mejorar las condiciones del parque y contribuir a que las familias del sector cuenten con un espacio más limpio, ordenado y agradable.

La dependencia señaló que el mantenimiento de parques y áreas verdes se realiza de manera permanente en distintos puntos de la ciudad, de acuerdo con las necesidades detectadas en cada zona.

El funcionario indicó que estas labores forman parte de las acciones municipales orientadas a conservar espacios comunitarios y fortalecer entornos adecuados para actividades recreativas.

La Dirección de Parques y Jardines reiteró que continuará con jornadas de limpieza, poda y mantenimiento en colonias de Ciudad Juárez para favorecer el uso y conservación de las áreas verdes.

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