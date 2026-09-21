Aplica DABA 324 microchips y esteriliza a 565 mascotas

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La dependencia municipal realizó campañas de bienestar animal en las colonias Revolución Mexicana, Privada de Valencia y Manuel Gómez Morín.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Atención y Bienestar Animal realizó durante el fin de semana varias acciones gratuitas en favor de mascotas, entre ellas esterilizaciones, aplicación de microchips, vacunas antirrábicas y tratamientos preventivos contra garrapatas.

Alma Arredondo Salinas, titular de la dependencia, informó que como resultado de las jornadas se esterilizaron 565 mascotas, además de aplicar 324 microchips, 130 vacunas y spray contra garrapata.

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Las actividades iniciaron el sábado 19 de septiembre en la Escuela Secundaria Técnica 30, ubicada en la colonia Revolución Mexicana, donde se llevó a cabo una campaña de esterilización para perros y gatos.

Ese mismo día, personal de la dependencia también acudió al fraccionamiento Privada de Valencia, etapa 1, para ofrecer vacunación antirrábica y aplicación de spray contra garrapata.

“Seguimos acercando nuestros servicios a las familias juarenses, llevando salud, prevención y bienestar a nuestros amigos de cuatro patas”.

La funcionaria explicó que el domingo 20 de septiembre se realizó otra campaña de esterilización en la Escuela Secundaria Técnica 84, ubicada en la colonia Manuel Gómez Morín, como parte de las acciones para ampliar la cobertura de servicios veterinarios en distintos sectores de Ciudad Juárez.

Arredondo Salinas agradeció a directivos y personal de las instituciones educativas que facilitaron sus instalaciones para el desarrollo de las campañas, así como al equipo médico, personal de DABA y ciudadanía que acudió con sus mascotas.

“Agradecemos a todas las personas que acuden y confían en nuestros servicios”.

La dependencia recordó que la ciudadanía puede acceder a los servicios gratuitos en las instalaciones de DABA y del Centro de Bienestar Animal, de lunes a viernes, en un horario de 8:00 de la mañana a 2:30 de la tarde.

Asimismo, invitó a la población a mantenerse pendiente de las redes sociales oficiales y del sitio de la dependencia para conocer las próximas campañas de esterilización, vacunación y bienestar animal.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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