Inaugura IPACULT Festival El Pachuco 2026 con homenaje a Tin Tan

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El festival celebra la cultura del pachuquismo y recuerda a Germán Valdés “Tin Tan” en el 111 aniversario de su nacimiento

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Con música, baile y actividades culturales, fue inaugurado el Festival El Pachuco 2026 en la Gran Plaza Juan Gabriel, como parte de una jornada organizada por el Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez.

El encuentro reunió a familias juarenses y visitantes en torno a la cultura del pachuquismo, una expresión vinculada con la identidad fronteriza y con la memoria de Germán Valdés “Tin Tan”.

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La edición de este año rinde homenaje al actor, cantante y comediante juarense en el marco del 111 aniversario de su nacimiento, al ser considerado uno de los personajes más representativos de Ciudad Juárez.

Durante la inauguración, la encargada de la Dirección General del IPACULT, Ogla Liset Olivas, señaló que el festival busca acercar esta tradición a las nuevas generaciones y reforzar el sentido de pertenencia de la comunidad.

“Desde el IPACULT buscamos fortalecer la identidad y el sentido de pertenencia de la cultura del pachuquismo. Ver a niños y niñas disfrutar de este ambiente, bailar y seguir esta tradición, recordando al gran Pachuco de Oro, Germán Valdés Tin Tan”, expresó.

En representación del presidente municipal Héctor Rafael Ortiz Orpinel, el titular de la Secretaría Particular, Santiago González Reyes, destacó que el pachuquismo forma parte de una cultura fronteriza que va más allá de la vestimenta o la forma de hablar.

“Lo pachuco no es solo una vestimenta o una forma de hablar, sino toda una cultura de ser fronterizo”, señaló.

La jornada inaugural contó con la participación del luchador juarense José Julio Pacheco Hernández, conocido como “Pagano”, quien se sumó a las actividades y convivió con las personas asistentes.

Al acto acudieron Daniela González Lara, coordinadora del Centro Fundacional de Ciudad Juárez; Oscar Murillo Delgado, director de Gobierno Municipal; Ogla Liset Olivas, encargada de la Dirección General del IPACULT, y Santiago González Reyes, titular de la Secretaría Particular.

El Festival El Pachuco 2026 continuará este sábado con actividades enfocadas en la música, el baile, las expresiones artísticas y la memoria de Germán Valdés “Tin Tan”, con el objetivo de fortalecer el vínculo de esta tradición con las nuevas generaciones y con la identidad fronteriza de Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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