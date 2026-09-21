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Fortalece Derechos Humanos prevención del abuso sexual infantil

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POR Redacción ADN / Agencias
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La capacitación fue dirigida a madres y padres de familia del Jardín de Niños Víctor Hugo Rascón

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Derechos Humanos dio continuidad al programa de fortalecimiento comunitario y protección infantil con un segundo taller de capacitación dirigido a madres y padres de familia del Jardín de Niños Víctor Hugo Rascón.

La actividad estuvo enfocada en la prevención del abuso sexual infantil, así como en la identificación de señales de alerta y pautas de actuación ante posibles casos que involucren a niñas y niños.

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De acuerdo con personal de la dependencia, durante el taller se revisaron herramientas para que las familias puedan reconocer cambios conductuales y situaciones que podrían representar focos rojos en el entorno de las infancias.

Aarón Joel Armendáriz García, encargado de despacho de la Dirección de Derechos Humanos, informó que las y los asistentes analizaron de manera detallada las señales de alerta que pueden observarse en casos de riesgo.

“Durante el desarrollo de las actividades, las y los asistentes analizaron a detalle las señales de alerta y cambios conductuales que pueden encender focos rojos”.

Al cierre de la capacitación, se revisaron protocolos de actuación para orientar a madres y padres de familia sobre los pasos a seguir ante una sospecha o revelación relacionada con abuso sexual infantil.

La dependencia subrayó la importancia de evitar la revictimización de niñas y niños, así como de acudir de manera inmediata a las instancias especializadas para garantizar atención, protección y seguimiento institucional.

La Dirección de Derechos Humanos indicó que este tipo de acciones forman parte del trabajo de fortalecimiento comunitario y de promoción de una cultura de respeto y protección a los derechos de las infancias en Ciudad Juárez.

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