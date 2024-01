EL HUBIERA | ¡Un 2023 con episodios muy contrastantes!

Publicidad - LB2 -

Estamos en los primeros días del 2024 y ya cerro el año 2023, y hay varios resúmenes, análisis, comparativos, conclusiones, etc. de estos doce meses que ya se fueron y dimos paso al año 2024, bajo la lupa de vida de los juarenses están los tres escenarios que nos impactan, el de lo local, el estatal y el más cambiante, el nacional; como todos los años y este no podía ser la excepción estuvo plagado de claroscuros, de temas, hechos y cosas positivas y también muy negativas, cada ciclo de 12 meses deja una impronta diferente y hereda un legado que dejará hondas huellas muy especiales para cada uno de quienes habitamos la frontera; sería imposible en este breve artículo tratar de abarcar gran parte de la historia del 2023, pero cubriremos algunos aspectos.

Iniciamos el año con un motín en el Cereso número 3 con fuga de 30 reos y 17 muertos, lo que ocasiono un cisma en el gobierno estatal, todavía a la fecha no se ha logrado recapturar al 100% de los evadidos; los automovilistas, motociclistas, ciclistas y los transportistas tuvieron que sortear con el eterno problema citadino de los infaltables baches, siempre encontraras varios en tú camino, a pesar de que esta administración municipal se sacó la lotería cuando el gobierno federal anuncio desde hace meses que inicio un programa de regularización de vehículos con estancia ilegal en el país, con un cobro de $2,500.00 pesos por unidad, recaudación que se entrega integra a las autoridades del municipio correspondiente, para que sea utilizado en bacheo, fresado, pavimentación de calles, etc. lo que ha sido de gran apoyo; esta frontera se ha convertido en el principal foco de atracción de migrantes centroamericanos, caribeños, sudamericanos, hasta asiáticos y africanos han escogido este paso fronterizo para tratar de lograr su objetivo de llegar a los EUA, claro que en esta estrategia tienen mucho que ver los que se dedican por grandes cantidades de dinero a trasladarlos y cruzarlos al vecino país, Ciudad Juárez ha tenido varios momentos de crisis donde no han sido suficientes los albergues oficiales y no oficiales para el cumulo de personas en tránsito, sobre todo cuando la autoridad migratoria del norte, endurece su política de cruces; ni como, dejar de denunciar el trágico suceso acaecido el 27 de marzo cuando por una negligencia de autoridades del Instituto Nacional de Migración murieron en la estación migratoria del puente Reforma, 40 migrantes en un incendio y el director general del Inami Francisco Garduño se pasea por la república como si nada hubiera sucedido.

En materia de inseguridad pública terminaremos este ciclo anual con más de 1,100 muertes violentas acontecidas en las calles y en domicilios, lo que francamente trae un desaliento a quienes pensaban que esta historia trágica ya había terminado; la aprehensión de menudistas de venta de drogas trae aparejado que el consumo de estos flagelos en la ciudad sigue galopante. A nivel estatal el BRT 1 de la noche a la mañana dejo de funcionar y cuando han transcurrido poco más de un tercio del gobierno estatal, el BRT 2 esta sin concluir su obra y no tiene utilidad alguna; la Torre Centinela en cuanto a su construcción se encuentra atorada prácticamente en su cimentación, y el resultado de haber designado a la ciudad como sede estatal de la SSPE, no deja ver resultados alentadores.

En el ámbito federal el nuevo régimen desde Palacio Nacional dio el arranque a la jornada electoral más anticipada de la historia contemporánea -2019- después de las pre-pre campañas, estamos en la pre campaña y la encabezan por Morena Claudia Sheinbaum y por la coalición Fuerza y Corazón por México Xóchitl Gálvez, MC ya tiene precandidato en este 2024, lleva la delantera demoscópica Sheinbaum por casi 30 puntos; en el asunto gravísimo de la migración este gobierno abrió los brazos al principio del sexenio, hasta que llegaron los reclamos diplomáticos de EUA hasta la fecha, y en estos días vino una comisión de alto nivel del país vecino, a tratar de acordar el endurecimiento migratorio por parte de los dos países; en tratándose de la seguridad pública este gobierno federal actual ya rebaso en poco más de 5 años de gobierno, cualquier récord de muertes violentas ya rondamos los 174,000, la Guardia Nacional y la presencia en las calles de elementos de la SEDENA y la SEMAR no logran contener los hechos delictivos, al día promedian 93 muertes violentas, en el gobierno 2006-2012 fueron 52 y en el 2012-2018, 66, durante estos 5 años de gobierno van 61 masacres, la última del 2023 fue la de Salvatierra, Gto.

Considerando la estabilidad económica del país, ahí se perciben los claroscuros; hablar de las obras insignia como Dos Bocas, el AIFA, el Tren Maya y el Tren Interoceánico, es hablar de si esto es lo que realmente necesitábamos los mexicanos para nuestro desarrollo integral, y si estas obras sientan las bases de un mejor futuro. Concluido el año 2023 y a meses de terminar este sexenio, el juicio sereno, aunado al encuentro diario con nuestra realidad habrán de llegar al mejor de los juicios, puede ser como se estila en las mañaneras “el juicio de Fuente Ovejuna”

Frase para reflexionar: “La mejor manera de predecir el futuro es creándolo” Peter Drucker, consultor y profesor austriaco (1909-2005)

