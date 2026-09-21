Retiene Seguridad Vial a 55 conductores ebrios en una semana

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Los automovilistas fueron detectados del 14 al 20 de septiembre y trasladados al CMISSA para la sanción correspondiente

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Agentes de la Coordinación General de Seguridad Vial retuvieron a 55 automovilistas que conducían bajo algún grado de alcohol durante la semana del 14 al 20 de septiembre de 2026.

De acuerdo con la corporación, entre las personas retenidas se encontraban cinco mujeres, quienes al igual que el resto de los infractores fueron trasladadas al Centro Municipal de Integración Social y Sanciones Administrativas.

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El reporte semanal detalla que el lunes fueron detectados cinco guiadores ebrios, el martes otros cinco, el miércoles seis, el jueves ocho, el viernes siete, el sábado 13 y el domingo 11.

Tras su ingreso al CMISSA, un juez determinó la sanción administrativa correspondiente para cada uno de los conductores retenidos por manejar bajo los efectos del alcohol.

Seguridad Vial informó que en tres de los casos, los agentes detectaron a los conductores luego de que se vieron involucrados en un percance vial.

El resto de los guiadores fue interceptado después de cometer alguna falta al Reglamento de Vialidad y Tránsito, lo que permitió a los oficiales realizar la revisión correspondiente.

La corporación llamó a la ciudadanía a evitar el consumo de alcohol cuando se vaya a conducir, respetar los límites de velocidad y utilizar siempre el cinturón de seguridad.

Seguridad Vial recomendó a quienes consuman bebidas alcohólicas recurrir a un conductor designado, taxis o servicios de transporte por plataforma, con el objetivo de prevenir accidentes y proteger la vida de peatones, pasajeros y automovilistas.

La dependencia reiteró que estas acciones forman parte de la estrategia “Por una mejor cultura vial”, orientada a disminuir incidentes y fomentar mayor responsabilidad en las calles de Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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