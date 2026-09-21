Exhorta Salud Municipal a reconocer señales de Alzheimer

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La dependencia llamó a solicitar valoración médica ante cambios persistentes en la memoria, pensamiento o conducta

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – En el marco del Día Mundial del Alzheimer, que se conmemora cada 21 de septiembre, la Dirección de Salud Municipal llamó a la población a informarse sobre esta enfermedad y reconocer sus principales señales de alerta.

La dependencia señaló que es importante procurar una valoración médica ante cambios persistentes en la memoria, el pensamiento o la conducta, especialmente cuando estos comienzan a interferir con la vida cotidiana.

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El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta principalmente la memoria y, conforme avanza, puede limitar la capacidad de una persona para realizar actividades habituales.

De acuerdo con la Secretaría de Salud federal, se trata de la forma más frecuente de demencia entre personas mayores de 65 años, por lo que su detección y seguimiento oportuno son relevantes para pacientes y familias.

Entre las señales que pueden requerir atención se encuentran la pérdida de memoria que afecta la vida diaria, dificultades para encontrar palabras o comunicarse, desorientación en tiempo y espacio, problemas para realizar actividades antes habituales y cambios en el estado de ánimo, la conducta o la personalidad.

Salud Municipal precisó que olvidar ocasionalmente algún dato no significa necesariamente que una persona tenga Alzheimer; sin embargo, cuando los olvidos son frecuentes, progresivos o afectan la autonomía, se recomienda acudir con un profesional de la salud para identificar las causas.

La dependencia indicó que, además de la atención médica oportuna, mantener hábitos saludables puede contribuir a reducir o retrasar algunos factores asociados con el riesgo de deterioro cognitivo.

También destacó la importancia de acompañar a las personas que viven con Alzheimer y a sus familias mediante entornos de respeto, paciencia y comprensión, debido a que el impacto de la enfermedad alcanza también a quienes participan en los cuidados.

En este Día Mundial del Alzheimer, Salud Municipal reiteró que hablar sobre la enfermedad, reconocer sus señales y buscar atención profesional ante cambios persistentes puede contribuir a una atención más oportuna y a una mejor calidad de vida.

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