Garantiza Secretaría de Salud atención a más de 110 personas con Parkinson en Chihuahua

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Autoridades reportan 116 pacientes atendidos en 2025 y llaman a fortalecer la detección oportuna.

Ciudad de México (ADN/Staff) – En el marco del Día Mundial del Parkinson, la Secretaría de Salud estatal informó que durante 2025 se brindó atención integral a 116 personas diagnosticadas con esta enfermedad en Chihuahua, a través de los distintos servicios médicos públicos.

La dependencia señaló que estas acciones buscan mejorar la calidad de vida de los pacientes, mediante seguimiento médico, diagnóstico y tratamiento oportuno dentro de las instituciones de salud del estado.

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En lo que va de 2026, el Instituto Chihuahuense de la Salud ha registrado 8 nuevos diagnósticos, lo que mantiene la necesidad de reforzar estrategias de detección temprana y atención especializada.

La dependencia llamó a la población a fortalecer la detección oportuna para acceder a un tratamiento adecuado.

El Parkinson es una enfermedad crónica y progresiva que afecta el sistema nervioso, impactando principalmente la movilidad de quienes la padecen. Entre los síntomas más comunes se encuentran temblores en reposo, rigidez muscular, lentitud de movimientos y alteraciones en el equilibrio.

Asimismo, se informó que durante 2025 se registraron 77 defunciones asociadas a este padecimiento en la entidad, lo que refleja el impacto de esta condición en la salud pública estatal.

Ante este panorama, las autoridades reiteraron la importancia de acudir a valoración médica ante los primeros síntomas, así como mantener hábitos de vida saludables que contribuyan a una mejor evolución de la enfermedad.

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