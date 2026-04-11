InicioEstado

Garantiza Secretaría de Salud atención a más de 110 personas con Parkinson en Chihuahua

Estado

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
Publicidad - LB2 -

Autoridades reportan 116 pacientes atendidos en 2025 y llaman a fortalecer la detección oportuna.

Ciudad de México (ADN/Staff) – En el marco del Día Mundial del Parkinson, la Secretaría de Salud estatal informó que durante 2025 se brindó atención integral a 116 personas diagnosticadas con esta enfermedad en Chihuahua, a través de los distintos servicios médicos públicos.

La dependencia señaló que estas acciones buscan mejorar la calidad de vida de los pacientes, mediante seguimiento médico, diagnóstico y tratamiento oportuno dentro de las instituciones de salud del estado.

- Publicidad - HP1

En lo que va de 2026, el Instituto Chihuahuense de la Salud ha registrado 8 nuevos diagnósticos, lo que mantiene la necesidad de reforzar estrategias de detección temprana y atención especializada.

La dependencia llamó a la población a fortalecer la detección oportuna para acceder a un tratamiento adecuado.

El Parkinson es una enfermedad crónica y progresiva que afecta el sistema nervioso, impactando principalmente la movilidad de quienes la padecen. Entre los síntomas más comunes se encuentran temblores en reposo, rigidez muscular, lentitud de movimientos y alteraciones en el equilibrio.

Asimismo, se informó que durante 2025 se registraron 77 defunciones asociadas a este padecimiento en la entidad, lo que refleja el impacto de esta condición en la salud pública estatal.

Ante este panorama, las autoridades reiteraron la importancia de acudir a valoración médica ante los primeros síntomas, así como mantener hábitos de vida saludables que contribuyan a una mejor evolución de la enfermedad.

channels4 profile

¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
Envíanos un correo.

¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

Síguenos en nuestras redes sociales.

Publicidad - LB3 -

ADN INVESTIGA

ADN Investiga

La frontera que se respira: Cuando el aire enferma y la política se enreda (parte 2)

Con más de 110 mil infecciones respiratorias en lo que va del año, especialistas...
- Publicidad - (MR1)

Historias Recientes

Juárez / El Paso

Invitan a Semana de la Juventud

La Semana de la Juventud dio inicio el sábado 13 pasado, en el Parque extremo...
Juárez / El Paso

Participará Gobernador en sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública en Juárez

Acompañará Javier Corral al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y al gabinete de Seguridad; le planteará temas pendientes de inversión en Salud y construcción de mega parque en El Chamizal
- Publicidad - (MR2)

LAS PLUMAS DE ADN

- Publicidad - (MR3)

Más como esto