Graduará Desarrollo Humano a más de 900 juarenses en educación básica y capacitación laboral

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La ceremonia reconocerá a personas que concluyeron estudios y cursos de formación durante el primer semestre del año.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC) anunció la graduación de más de 900 personas que concluyeron estudios de educación básica, cursos de capacitación para el trabajo y talleres comunitarios impartidos en distintos espacios del Gobierno del Estado en Ciudad Juárez.

La ceremonia se llevará a cabo el próximo 20 de junio en el Gimnasio de Bachilleres, donde las y los participantes recibirán el reconocimiento correspondiente por haber concluido satisfactoriamente su proceso de formación durante el primer semestre de 2026.

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Los egresados obtuvieron certificaciones en diversas áreas orientadas al desarrollo laboral y al fortalecimiento de habilidades productivas, entre ellas repostería, belleza, cuidado personal, corte y confección, carpintería, enfermería, computación, inglés y recursos humanos.

La capacitación fue impartida por personal especializado del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua (Icatech), con el propósito de ampliar las oportunidades de empleo, autoempleo y emprendimiento para la población beneficiada.

En materia educativa, el Instituto Chihuahuense de Educación para los Adultos (ICHEA) participó en la certificación de personas que concluyeron sus estudios de primaria y secundaria, contribuyendo a reducir el rezago educativo entre la población adulta.

La capacitación fortalece el desarrollo personal y económico de las familias al generar mayores oportunidades de empleo, autoempleo y emprendimiento.

La subsecretaria de Desarrollo Humano y Bien Común, Austria Galindo, destacó la importancia de estos programas para impulsar el crecimiento personal y económico de las familias juarenses, mediante herramientas que favorecen su incorporación al mercado laboral y el desarrollo de proyectos productivos.

El evento reunirá a estudiantes, instructores y familiares de los graduandos, quienes serán reconocidos por el esfuerzo realizado para concluir su formación académica y técnica.

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