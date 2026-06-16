Impulsa Chihuahua experiencias enogastronómicas para fortalecer el turismo estatal

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La Secretaría de Turismo invertirá casi un millón de pesos para capacitar a productores y negocios del sector gastronómico.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Turismo del Estado, en coordinación con la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur) Chihuahua, puso en marcha los Talleres de Creación de Experiencias Enogastronómicas de Chihuahua, una estrategia orientada a fortalecer la oferta turística y gastronómica de la entidad.

Para el desarrollo del programa, el Gobierno del Estado destina una inversión de 997 mil pesos, recursos que permitirán capacitar a 50 participantes, entre productores y establecimientos de comida local, con el propósito de consolidar a Chihuahua como referente nacional en la producción de vino, destilados y cerveza artesanal.

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El programa contempla un diagnóstico personalizado para cada empresa participante, realizado por especialistas internacionales, además de talleres prácticos enfocados en mejorar las experiencias turísticas vinculadas con la gastronomía regional y los productos elaborados en el estado.

Como parte de los resultados previstos, se elaborará un Catálogo de Experiencias Enogastronómicas de Chihuahua, herramienta que permitirá promover y comercializar la oferta turística de las diferentes regiones de la entidad.

El Programa de Formación en Creación de Experiencias Enogastronómicas incluye un diagnóstico personalizado para cada empresa, realizado por especialistas internacionales.

La ceremonia inaugural fue encabezada por el secretario de Turismo, Edibray Gómez Gallegos, acompañado por representantes del sector empresarial y especialistas en innovación turística, así como por los alcaldes de los Pueblos Mágicos de Casas Grandes y Guachochi.

La estrategia se desarrolla en un contexto favorable para la industria local, luego de que productores chihuahuenses obtuvieran 32 medallas en la novena edición de México Selection en las categorías de vino, destilados y cerveza artesanal, resultados que respaldan la calidad y competitividad de estos productos en los mercados nacional e internacional.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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