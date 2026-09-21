Reconoce Municipio participación de la SSPM en diálogo nacional por la paz

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La corporación también destacó por el reconocimiento a cuatro elementos en la Medalla al Mérito Policial 2026

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Seguridad Pública Municipal fue reconocida por el Gobierno Municipal tras su participación en el Primer Diálogo Nacional por una Cultura de Paz y por el reconocimiento otorgado a cuatro de sus elementos operativos por parte del Congreso del Estado.

Durante la rueda de prensa semanal, el presidente municipal, Héctor Ortiz Orpinel, destacó la participación del titular de la corporación, César Omar Muñoz Morales, como panelista en la conferencia “Instrumentos para la Construcción de Paz: Mesas de Paz y Sí al Desarme, Sí a la Paz”.

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El encuentro fue organizado por la Secretaría de Gobernación y reunió a representantes militares, eclesiásticos, gubernamentales y académicos para abordar estrategias de prevención de la violencia y construcción de paz.

De acuerdo con la información presentada, Muñoz Morales expuso avances y retos en materia de prevención, además de subrayar la importancia de las mesas de paz como espacios de coordinación operativa diaria para orientar la labor policial y el trabajo con la comunidad.

En la misma conferencia se felicitó a cuatro elementos de la Policía Municipal que fueron reconocidos por el Congreso del Estado dentro de la convocatoria “Medalla al Mérito Policial 2026”, en tres categorías.

Los elementos reconocidos fueron Fernando Habacuc Manrrique Beltrán, adscrito a la Academia Municipal de Policía; Rosario Prieto Eleuterio, del Distrito Universidad; Bryan Antonio Rojas Aguirre, del Distrito Riveras; y Yoko Hernández Domínguez, perteneciente al Distrito Universidad.

Ortiz Orpinel señaló que la seguridad pública es un tema prioritario para la administración municipal y destacó que la corporación juarense ha sido observada como referencia por otros municipios por sus estrategias de trabajo y coordinación.

El alcalde indicó que la capacitación, el equipamiento y la coordinación con otras autoridades forman parte de la estrategia municipal para fortalecer la actuación policial y modificar la visión de la seguridad pública en la ciudad.

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal sostuvo que continuará con un esquema de trabajo cercano a la ciudadanía y de coordinación interinstitucional, al considerar que la paz y la seguridad duradera requieren acciones vinculadas con la justicia social y la prevención.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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