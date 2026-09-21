Entregan reconocimiento Mujeres Forjadoras a representantes indígenas

Publicidad - LB2 -

Regidoras reconocieron a seis mujeres mazahuas, chinantecas y mixtecas por su labor comunitaria y cultural en Ciudad Juárez

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Regidoras de la Comisión Edilicia de la Mujer y Equidad de Género entregaron los reconocimientos “Mujeres Forjadoras de una Vida Libre de Violencia y Digna” a seis representantes de pueblos originarios radicados en Ciudad Juárez.

La entrega se realizó durante la reunión de este lunes, en el marco del Día Internacional de la Mujer Indígena, que se conmemora cada 5 de septiembre, con el objetivo de reconocer el trabajo comunitario, cultural y de defensa de derechos realizado por mujeres indígenas en esta frontera.

- Publicidad - HP1

La regidora Martha Patricia Mendoza Rodríguez, coordinadora de la Comisión, señaló que el reconocimiento busca visibilizar el esfuerzo de mujeres que han contribuido a mejorar la calidad de vida de sus comunidades y a preservar su riqueza cultural.

“En esta ocasión se reconoció a dos mixtecas, dos chinantecas y dos mazahuas, quienes han hecho muchísimo trabajo por esta franja fronteriza”.

Las galardonadas fueron Rosa Ramírez Martínez y Leticia Nava de Jesús, de origen mazahua; María del Socorro Linares Agustín y Flavia Martínez Carbajal, de la comunidad chinanteca; así como Claudia Maldonado Ambrosio y Fabiola Vásquez Tobón, representantes de la comunidad mixteca.

Rosa Ramírez Martínez fue reconocida por promover el rescate de la vestimenta, tradiciones y cultura de su pueblo, además de apoyar a familias mediante gestiones de despensas y atención psicológica.

Leticia Nava de Jesús cuenta con más de 30 años de trabajo comunitario, durante los cuales ha impulsado la organización de familias, el rescate de la lengua y la vestimenta, la medicina herbolaria y la defensa del derecho a la no discriminación.

María del Socorro Linares Agustín ha contribuido a preservar las tradiciones chinantecas mediante la gastronomía y la medicina tradicional, mientras que Flavia Martínez Carbajal ha impulsado espacios de convivencia, apoyo familiar, una sociedad cooperativa y la promoción de la vestimenta y gastronomía de su comunidad.

Claudia Maldonado Ambrosio fue reconocida por su trabajo en favor de familias de Rancho Anapra y por su labor como intérprete para facilitar trámites, servicios y derechos a personas que enfrentan barreras lingüísticas.

Fabiola Vásquez Tobón, profesionista de origen mixteco, desarrolla talleres y acciones de sensibilización sobre discriminación, racismo, pertinencia cultural y participación de las mujeres, además de utilizar el arte como herramienta de memoria y sanación.

La Comisión Edilicia destacó que las seis mujeres representan distintas formas de preservar las raíces de los pueblos originarios mediante la cultura, el arte, la lengua, la gastronomía, la medicina tradicional, la organización comunitaria y la defensa de derechos.

Al acto acudieron también la regidora Gloria Rocío Mirazo de la Rosa; el contralor Jorge Alberto Gutiérrez Casas; la síndica municipal, Ana Carmen Estrada García; la coordinadora de Resiliencia, Yesenia Arlet Hidalgo González; la directora general de Desarrollo Económico, Tania Maldonado Garduño; y la directora del Sistema Municipal de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, Laura Mónica Marín Franco.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.