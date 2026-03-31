InicioEstadoJuárez / El Paso

Anuncian asueto para empleados municipales jueves y viernes en Ciudad Juárez

Juárez / El Paso

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
Publicidad - LB2 -

Suspenderán atención en oficinas; servicios de seguridad y emergencia continuarán operando.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal informó que los días jueves 2 y viernes 3 de abril serán de asueto para empleados municipales, por lo que se suspenderán actividades en diversas dependencias.

El coordinador de Comunicación Social, Carlos Israel Nájera Payán, detalló que el descanso aplica tanto para personal de confianza como sindicalizado, lo que implica el cierre de oficinas administrativas.

- Publicidad - HP1

Entre los espacios que suspenderán atención se encuentran la Unidad Administrativa “Lic. Benito Juárez”, el edificio Nielsen y la Coordinadora de Atención Ciudadana del Suroriente, ubicada en la colonia Zaragoza.

“Se reanudarán actividades hasta el próximo lunes 6 de abril”.

Ante esta situación, se exhortó a la ciudadanía a realizar sus trámites con anticipación, aprovechando los días previos en horario habitual de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

No obstante, las autoridades precisaron que dependencias relacionadas con seguridad y atención de emergencias mantendrán operaciones, entre ellas la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil y la Coordinación de Seguridad Vial.

El Gobierno Municipal reiteró que estas medidas corresponden al calendario oficial, garantizando al mismo tiempo la continuidad de servicios esenciales para la población.

channels4 profile

¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
Envíanos un correo.

¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

Síguenos en nuestras redes sociales.

Publicidad - LB3 -

ADN INVESTIGA

ADN Investiga

La frontera que se respira: El aire que enferma a la ciudad (parte 1)

Contaminación persistente en Ciudad Juárez genera alerta por impacto en la salud pública Ciudad Juárez,...
REPORTAJE ESPECIAL
- Publicidad - (MR1)

Historias Recientes

Plumas

La Puerta Ya Se Abrió ¿Te Atreves a Entrar?

En política, las palabras suelen llegar más tarde que los hechos. Pero a veces...
Plumas

Fondo Yucatán: El fondo de Infraestructura para países de Meso América y el Caribe

El Fondo Yucatán es un fondo de recursos específicamente destinados como lo es el Fondo Mérida...
- Publicidad - (MR2)

LAS PLUMAS DE ADN

- Publicidad - (MR3)

Más como esto