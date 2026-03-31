Anuncian asueto para empleados municipales jueves y viernes en Ciudad Juárez

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Suspenderán atención en oficinas; servicios de seguridad y emergencia continuarán operando.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal informó que los días jueves 2 y viernes 3 de abril serán de asueto para empleados municipales, por lo que se suspenderán actividades en diversas dependencias.

El coordinador de Comunicación Social, Carlos Israel Nájera Payán, detalló que el descanso aplica tanto para personal de confianza como sindicalizado, lo que implica el cierre de oficinas administrativas.

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Entre los espacios que suspenderán atención se encuentran la Unidad Administrativa “Lic. Benito Juárez”, el edificio Nielsen y la Coordinadora de Atención Ciudadana del Suroriente, ubicada en la colonia Zaragoza.

“Se reanudarán actividades hasta el próximo lunes 6 de abril”.

Ante esta situación, se exhortó a la ciudadanía a realizar sus trámites con anticipación, aprovechando los días previos en horario habitual de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

No obstante, las autoridades precisaron que dependencias relacionadas con seguridad y atención de emergencias mantendrán operaciones, entre ellas la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil y la Coordinación de Seguridad Vial.

El Gobierno Municipal reiteró que estas medidas corresponden al calendario oficial, garantizando al mismo tiempo la continuidad de servicios esenciales para la población.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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