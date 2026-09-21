Inicia IMM programa extendido de capacitación para servidores públicos

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El Instituto Municipal de las Mujeres busca fortalecer la atención con perspectiva de género y derechos humanos

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto Municipal de las Mujeres inició un programa extendido de capacitación dirigido a personas servidoras públicas, con el objetivo de fortalecer la perspectiva de género al interior de la administración municipal.

La estrategia forma parte de las acciones del área de Transversalización del IMM, orientadas a brindar herramientas y conocimientos sobre prevención de la violencia, derechos humanos y servicio público con enfoque de género.

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De acuerdo con el instituto, estos espacios buscan promover la reflexión sobre la importancia del desempeño de quienes brindan atención directa a la ciudadanía desde las distintas dependencias municipales.

El programa también tiene como propósito fomentar un trato digno hacia las usuarias de los servicios municipales, especialmente en áreas donde se atienden situaciones relacionadas con violencia, desigualdad o vulneración de derechos.

A través de las capacitaciones, el IMM busca que las dependencias identifiquen áreas de oportunidad dentro de sus funciones y diseñen propuestas que contribuyan a la prevención de las violencias.

La intención es que dichas propuestas puedan trabajarse posteriormente hacia su institucionalización, de manera que las acciones no se limiten a esfuerzos aislados, sino que formen parte de las prácticas internas del Gobierno Municipal.

El Instituto Municipal de las Mujeres señaló que la transversalización de la perspectiva de género implica incorporar este enfoque en la planeación, atención y toma de decisiones de las instituciones públicas.

Con este programa, el IMM reiteró su objetivo de fortalecer capacidades dentro de la administración municipal y avanzar en servicios públicos con enfoque de derechos humanos, igualdad y prevención de la violencia.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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