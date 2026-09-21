Retira Limpia hasta 38 toneladas de tiliches por fin de semana

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El programa Punto Limpio a tu Colonia mantiene contenedores gratuitos para evitar acumulación de residuos en calles, patios y baldíos

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El programa Punto Limpio a tu Colonia permite retirar cada fin de semana entre 32 y 38 toneladas de tiliches en distintos sectores de Ciudad Juárez, informó Gibran Solís Kanahan, director de Limpia.

El funcionario señaló que esta estrategia busca evitar que muebles, colchones, alfombras, ropa, juguetes y otros artículos en desuso terminen en calles, diques, terrenos baldíos o acumulados en patios de viviendas.

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Durante el fin de semana, los cuatro Puntos Limpios instalados en las colonias Infonavit Tecnológico, Juárez, La Presa y el fraccionamiento El Mezquital registraron una importante participación ciudadana.

Solís Kanahan explicó que el programa consiste en colocar contenedores de 30 metros cúbicos, donde las familias pueden depositar de manera gratuita y responsable objetos que ya no utilizan.

“Gracias a la participación de la ciudadanía, a la difusión y al uso del programa, estamos llegando ya a cinco o seis cambios de contenedor por Punto Limpio”.

El director de Limpia destacó que la respuesta de la población ha permitido ampliar la capacidad de atención, ya que inicialmente se contemplaba colocar un contenedor el viernes y retirarlo el lunes, pero desde las primeras semanas fue necesario realizar cambios durante el fin de semana.

La dependencia indicó que, además de contribuir a mantener más limpias las colonias, el programa ayuda a que las familias retiren objetos que permanecen durante meses en patios o jardines, donde pueden acumular tierra y convertirse en refugio de fauna nociva.

Solís Kanahan informó que la Dirección de Limpia trabaja con las empresas encargadas del servicio para incrementar la capacidad de atención, mediante la incorporación de más unidades que permitan ampliar la cobertura hacia más colonias y fraccionamientos.

El funcionario recordó que Punto Limpio a tu Colonia es un programa gratuito y de beneficio colectivo. Para solicitarlo, vecinos deben presentar un escrito dirigido al director general de Servicios Públicos, César Tapia Martínez, acompañado por la firma de al menos 20 habitantes del sector.

La solicitud debe representar una necesidad de la colonia o fraccionamiento y no de un domicilio en particular, ya que el objetivo es beneficiar a toda la comunidad y promover la participación vecinal en la vigilancia y difusión del programa.

Finalmente, la Dirección de Limpia llamó a la ciudadanía a utilizar responsablemente los contenedores y evitar depositar tiliches cuando estén llenos, hasta que se realice el cambio por uno vacío.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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