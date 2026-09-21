Aprueban temas para próxima sesión ordinaria de Cabildo

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Regidores analizarán asuntos de seguridad vial, desarrollo urbano, participación ciudadana, inclusión y apoyos a organismos civiles.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Durante la sesión previa de Cabildo, regidoras y regidores aprobaron diversos asuntos que serán sometidos a consideración del Ayuntamiento en la próxima sesión ordinaria.

La reunión fue encabezada por el secretario del Ayuntamiento, Miguel Mendoza Escamilla, quien presentó los puntos que serán incluidos en el orden del día, entre ellos temas relacionados con seguridad vial, participación ciudadana, inclusión de personas con discapacidad, desarrollo urbano y apoyos a organismos civiles.

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Uno de los asuntos analizados fue la propuesta de reforma al Artículo 106, fracción VI, del Reglamento de Vialidad y Tránsito, dictaminada por las Comisiones de Gobernación, Movilidad y Seguridad Pública.

“Con esta modificación damos un paso importante para fortalecer la seguridad vial, la estabilidad y la inclusión, particularmente de niñas, niños y adolescentes, así como las personas con discapacidad o movilidad reducida”.

La regidora Sandra Marbel Valenzuela Martínez, coordinadora de la Comisión de Gobernación, señaló que la propuesta busca que las medidas de protección sean razonables y proporcionales, con respeto a la dignidad, autonomía y derechos de las personas.

La edil agregó que la reforma también contempla fortalecer la responsabilidad de las autoridades para brindar apoyo cuando una persona lo requiera, especialmente en casos de discapacidad, con el objetivo de generar condiciones más seguras en espacios destinados al tránsito peatonal.

Otro de los temas revisados fue la propuesta de lineamientos para el cumplimiento de la cesión gratuita y la de ubicación distinta o en especie para el Municipio de Juárez.

Valenzuela Martínez explicó que estos lineamientos buscan establecer reglas y criterios objetivos para las áreas de cesión gratuita, con el propósito de fortalecer la certeza jurídica y la transparencia en procesos relacionados con el desarrollo urbano.

“El objeto principal es que estas obligaciones se traduzcan en áreas verdes, infraestructura, equipamiento que realmente respondan a las necesidades de nuestra ciudad”.

En otro punto, integrantes de la Comisión de Hacienda propusieron apoyos para organismos y proyectos con incidencia en inclusión, desarrollo económico, deporte y educación.

El regidor Alejandro Daniel Acosta Aviña, coordinador de la Comisión de Hacienda, informó que entre los apoyos se encuentran recursos para la Fundación Juárez Integra, Chihuahua Global EDC, Amigos de la Fundación Mascareñas y el evento por el 30 aniversario de la Carrera Chupacabras 100 kilómetros.

Durante la sesión previa también se presentó, a propuesta del presidente municipal Héctor Rafael Ortiz Orpinel, el proyecto para aprobar los lineamientos del Presupuesto Participativo del Municipio de Juárez para el ejercicio fiscal 2027.

El coordinador de la Comisión Edilicia de Participación Ciudadana, Alejandro Alberto Jiménez Vargas, solicitó respaldar la propuesta en la sesión ordinaria, al señalar la importancia de fortalecer los mecanismos de participación comunitaria en la definición de proyectos para la ciudad.

También será sometido a consideración del Ayuntamiento el dictamen relativo a la integración de las Consejerías Ciudadanas propietarias del Consejo Consultivo para la Inclusión y Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Municipio de Juárez.

Mendoza Escamilla informó que la propuesta fue presentada por la Comisión Edilicia para la Atención de los Derechos Humanos y Grupos Vulnerables.

La regidora Martha Patricia Mendoza Rodríguez destacó que el nuevo consejo busca generar un espacio de participación y aportación de ideas para impulsar acciones que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de personas mayores y personas con discapacidad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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