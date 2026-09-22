Reconoce Liga Municipal de Breaking apoyo del IMDEJ durante Sport Fest 2026

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La comunidad b-boy y b-girl destacó el respaldo institucional para impulsar el crecimiento del baile deportivo en Ciudad Juárez

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Liga Municipal de Breaking entregó un reconocimiento al director del Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física de Juárez, Juan Carlos Escalante, por el apoyo brindado para la realización de competencias de esta disciplina durante el Sport Fest 2026.

La distinción fue entregada por Julio García y Alejandro Martínez, coordinadores de la Liga Municipal de Breaking y organizadores del evento, quienes acudieron en representación de la comunidad b-boy y b-girl de la región.

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Durante el encuentro también fue reconocida Ericka Guardado, coordinadora del Deporte Federado, como parte del acompañamiento institucional otorgado para el desarrollo de las actividades de breaking en la ciudad.

Los organizadores señalaron que el respaldo del IMDEJ fue clave para que esta disciplina tuviera presencia destacada dentro de la máxima fiesta deportiva de Ciudad Juárez, con espacios adecuados para la participación de jóvenes talentos.

El breaking, también conocido como break dance, ha ganado presencia como baile deportivo y deporte urbano, especialmente entre jóvenes de la frontera, además de formar parte del panorama olímpico internacional.

Juan Carlos Escalante agradeció la distinción y reiteró que la dependencia municipal continuará con el impulso a los deportes urbanos y populares, como parte de las acciones para ampliar la participación deportiva en distintos sectores de la ciudad.

“Es una instrucción del Presidente Municipal, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, continuar dándoles las condiciones y un apoyo total al deporte popular y más a un deporte como el break dance que está en auge en la ciudad”, expresó el director del IMDEJ.

El reconocimiento se enmarca en las actividades posteriores al Sport Fest 2026, donde distintas disciplinas deportivas tuvieron presencia mediante competencias, exhibiciones y espacios de convivencia para atletas locales.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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