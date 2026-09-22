Atiende Limpia peticiones ciudadanas en Valle del Sol y Maestros Estatales y Federales

Cuadrillas realizan retiro de tierra de arrastre y limpieza de banquetas tras las recientes lluvias en Ciudad Juárez
Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Limpia mantiene trabajos de atención en distintos sectores de Ciudad Juárez, entre ellos Valle del Sol y la colonia Maestros Estatales y Federales, donde cuadrillas municipales realizan limpieza de banquetas y retiro de tierra de arrastre.
El director de Limpia, Gibran Solís Kanahan, informó que en Valle del Sol las labores iniciaron desde la semana pasada y continuarán durante los próximos días, con el objetivo de atender peticiones ciudadanas pendientes en la zona.
Actualmente, la cuadrilla suroriente trabaja sobre la calle Ortiz Rubio, un punto con alta movilidad por la presencia de escuelas, supermercados y diversos establecimientos comerciales.
El funcionario señaló que mejorar las condiciones de limpieza en banquetas y espacios públicos resulta prioritario en sectores con circulación constante de peatones, estudiantes, clientes y automovilistas.
Solís Kanahan recordó que, de acuerdo con el Reglamento de Aseo y Regeneración Urbana del Municipio de Juárez, corresponde a los propietarios de predios colindantes mantener limpias las banquetas frente a sus inmuebles.
La dependencia llamó a residentes de fraccionamientos y colonias a participar en el cuidado de estos espacios, al señalar que el Municipio atiende necesidades generales de limpieza, pero también puede aplicar medidas y sanciones cuando se detecten incumplimientos.
En la colonia Maestros Estatales y Federales, las cuadrillas realizan el retiro de tierra de arrastre acumulada por las lluvias de la temporada, mientras que de manera simultánea se llevan a cabo trabajos similares en la zona de Juárez Porvenir.
El director de Limpia indicó que la semana pasada también se trabajó en coordinación con Protección Civil en la limpieza y despalme del perímetro de un dique ubicado en el suroriente de la ciudad.
Estas acciones forman parte de la atención permanente a solicitudes ciudadanas y de la respuesta municipal ante afectaciones por lluvias, siguiendo la instrucción del Gobierno Municipal de atender de forma inmediata las necesidades en distintos sectores de Ciudad Juárez.
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