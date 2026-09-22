Atiende Limpia peticiones ciudadanas en Valle del Sol y Maestros Estatales y Federales

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Cuadrillas realizan retiro de tierra de arrastre y limpieza de banquetas tras las recientes lluvias en Ciudad Juárez

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Limpia mantiene trabajos de atención en distintos sectores de Ciudad Juárez, entre ellos Valle del Sol y la colonia Maestros Estatales y Federales, donde cuadrillas municipales realizan limpieza de banquetas y retiro de tierra de arrastre.

El director de Limpia, Gibran Solís Kanahan, informó que en Valle del Sol las labores iniciaron desde la semana pasada y continuarán durante los próximos días, con el objetivo de atender peticiones ciudadanas pendientes en la zona.

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Actualmente, la cuadrilla suroriente trabaja sobre la calle Ortiz Rubio, un punto con alta movilidad por la presencia de escuelas, supermercados y diversos establecimientos comerciales.

El funcionario señaló que mejorar las condiciones de limpieza en banquetas y espacios públicos resulta prioritario en sectores con circulación constante de peatones, estudiantes, clientes y automovilistas.

Solís Kanahan recordó que, de acuerdo con el Reglamento de Aseo y Regeneración Urbana del Municipio de Juárez, corresponde a los propietarios de predios colindantes mantener limpias las banquetas frente a sus inmuebles.

La dependencia llamó a residentes de fraccionamientos y colonias a participar en el cuidado de estos espacios, al señalar que el Municipio atiende necesidades generales de limpieza, pero también puede aplicar medidas y sanciones cuando se detecten incumplimientos.

En la colonia Maestros Estatales y Federales, las cuadrillas realizan el retiro de tierra de arrastre acumulada por las lluvias de la temporada, mientras que de manera simultánea se llevan a cabo trabajos similares en la zona de Juárez Porvenir.

El director de Limpia indicó que la semana pasada también se trabajó en coordinación con Protección Civil en la limpieza y despalme del perímetro de un dique ubicado en el suroriente de la ciudad.

Estas acciones forman parte de la atención permanente a solicitudes ciudadanas y de la respuesta municipal ante afectaciones por lluvias, siguiendo la instrucción del Gobierno Municipal de atender de forma inmediata las necesidades en distintos sectores de Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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