Repavimenta Obras Públicas calle Indalo en la colonia El Mármol

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La intervención abarcó más de 2 mil 700 metros cuadrados con una inversión superior a 2.3 millones de pesos

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Obras Públicas realizó trabajos de repavimentación en la calle Indalo, como parte de las acciones de rehabilitación de vialidades en distintos sectores de Ciudad Juárez.

La intervención se llevó a cabo en el tramo comprendido entre las calles Donato Lucero y Lucha y Esfuerzo, dentro de la colonia El Mármol, donde se mejoraron las condiciones de circulación para residentes y automovilistas.

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El director de Obras Públicas, Daniel González García, informó que para esta obra se destinó una inversión de 2 millones 320 mil 474 pesos, aplicada en la rehabilitación de 2 mil 706 metros cuadrados de superficie.

De acuerdo con la dependencia, los trabajos se realizaron mediante el método de fresado, que consiste en retirar el material dañado de la carpeta asfáltica para preparar la superficie antes de colocar nuevo pavimento.

Posteriormente se llevó a cabo la recuperación de base para estabilizar el suelo, proceso necesario para mejorar la durabilidad de la vialidad y garantizar mejores condiciones de tránsito en el sector.

González García indicó que, además de la intervención en la calle Indalo, la dependencia mantiene cuadrillas activas en diferentes puntos de la ciudad como parte del programa de mejoramiento vial.

Entre las zonas donde se concentran trabajos se encuentran las calles Obsidiana, Guadiana, Lázaro Cárdenas, Francisco Javier Mina y Camino a Escudero, además de otros proyectos que iniciarán una vez concluidos los procesos licitatorios correspondientes.

Obras Públicas señaló que estas acciones forman parte de la estrategia municipal para atender vialidades deterioradas, mejorar la movilidad urbana y dar respuesta a las necesidades de infraestructura en colonias de Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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