Declaran fuera de peligro a taekwondoínes de Chihuahua tras accidente cerca de El Paso

Atletas regresaban del US Open Championships en Las Vegas cuando su vehículo fue impactado por un conductor que se quedó dormido.

El Paso, Texas (ADN/Arturo Hernández) – Los taekwondoínes de Chihuahua y Ciudad Juárez que sufrieron un accidente carretero cerca de El Paso, Texas, cuando regresaban del US Open Championships celebrado en Las Vegas, Nevada, fueron reportados fuera de peligro y con lesiones menores, informaron autoridades deportivas.

La Asociación Estatal de Taekwondo confirmó que tanto los atletas como sus acompañantes se encuentran estables luego del incidente ocurrido durante su traslado de regreso tras participar en el torneo internacional organizado por USA Taekwondo, que se llevó a cabo del 5 al 8 de marzo en Las Vegas.

De acuerdo con los reportes, la camioneta en la que viajaban fue impactada por otro vehículo cuyo conductor presuntamente se quedó dormido, lo que provocó el accidente en las inmediaciones de la ciudad fronteriza.

El vocero del Instituto Chihuahuense del Deporte, Pedro Zavala, informó que los 16 atletas involucrados en el percance presentan lesiones leves y ninguno se encuentra en riesgo.

La mayoría sufrió lesiones menores en cadera o codo, mientras que uno de los deportistas presentó un traumatismo que no fue considerado de gravedad.

Las autoridades deportivas señalaron que uno de los atletas ya regresó a Chihuahua capital, mientras que el resto continúa bajo observación médica en hospitales de El Paso, Texas, donde reciben atención tras el accidente.

Los deportistas formaban parte de la delegación que representó a Chihuahua en el US Open Championships, uno de los torneos internacionales más relevantes del taekwondo en América, al que acuden competidores de distintos países.

