Llama regidor de Morena a la unidad tras críticas de Loera a delegada del Bienestar

Antonio Domínguez acusa al senador Juan Carlos Loera de mantener posturas “de dinosaurio” y de generar divisiones dentro del partido.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – El regidor de Morena en el Cabildo de Ciudad Juárez, Antonio Domínguez Alderete, criticó al senador Juan Carlos Loera de la Rosa tras los recientes señalamientos del legislador contra la delegada federal de Bienestar en Chihuahua, Mayra Chávez Jiménez, y lo exhortó a privilegiar la unidad interna del partido.

La confrontación surge luego de que Loera de la Rosa cuestionara públicamente a Chávez Jiménez, a quien ha acusado de presunta intromisión en procesos electorales y en la vida interna de Morena. Las críticas se intensificaron recientemente después de que la funcionaria federal manifestara su interés en buscar la alcaldía de Ciudad Juárez.

En respuesta, Domínguez Alderete salió en defensa de la delegada y aseguró que las posturas del senador reflejan formas de hacer política que no corresponden con la etapa actual del movimiento.

“Morena es un movimiento joven, pero pareciera que hay quienes se comportan como verdaderos dinosaurios y reniegan de todo”, señaló en referencia al senador juarense.

El regidor afirmó que la confrontación evidencia una disputa política interna por la influencia dentro de la estructura de Morena en Chihuahua, particularmente en torno al manejo de programas sociales y la proyección de futuras candidaturas.

Durante sus declaraciones, Domínguez Alderete también cuestionó el comportamiento político del senador, al considerar que sus posicionamientos generan divisiones dentro del partido. Incluso afirmó que, al observar sus reacciones, le dan ganas de decirle:

“Ya siéntese señor, y deje avanzar a los que verdaderamente trabajan”.

El edil sostuvo que la delegada Mayra Chávez ha defendido su labor al frente de la delegación de Bienestar, al asegurar que su trabajo se centra en la atención a la ciudadanía y no en disputas políticas con legisladores.

El intercambio de críticas se produce en un contexto de tensiones internas en Morena en Chihuahua, donde distintos liderazgos del partido han comenzado a posicionarse rumbo a los procesos políticos y electorales que se aproximan en la entidad.

