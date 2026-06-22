Llama Héctor Ortiz Orpinel a fortalecer coordinación entre Municipio y Estado

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El alcalde en funciones pidió dejar las confrontaciones políticas y priorizar proyectos en beneficio de Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – El alcalde en funciones de Ciudad Juárez, Héctor Ortiz Orpinel, hizo un llamado al Gobierno del Estado para fortalecer la coordinación institucional y trabajar de manera conjunta en proyectos que permitan impulsar el desarrollo de la frontera.

Durante un posicionamiento público, el funcionario expresó su disposición para mantener una relación de colaboración con la administración estatal y gestionar recursos que contribuyan a atender las necesidades de la ciudad.

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Ortiz Orpinel señaló que las diferencias políticas deben mantenerse fuera de la agenda institucional y consideró necesario enfocar los esfuerzos de gobierno en acciones que generen beneficios concretos para la población juarense.

“Yo le reitero mi compromiso, no solamente institucional sino de una verdadera colaboración y gestión para que Gobierno del Estado baje recursos para este Municipio.”

El alcalde en funciones manifestó que existe disposición por parte de la administración municipal para construir una nueva etapa de cooperación con el Estado, basada en el diálogo y la coordinación entre ambos niveles de gobierno.

Asimismo, convocó a dejar de lado las confrontaciones políticas y concentrarse en el trabajo conjunto para atender temas prioritarios relacionados con infraestructura, servicios y desarrollo urbano.

“La arena política va a quedar en la arena política y en lo institucional, hago el llamado a Maru Campos para que lo hagamos bien en favor de los juarenses.”

Ortiz Orpinel reiteró que el objetivo debe ser fortalecer la armonía institucional y generar condiciones que permitan mejorar el entorno de Ciudad Juárez mediante proyectos y programas coordinados.

El pronunciamiento se produce en un contexto de intercambio de declaraciones entre actores políticos de Morena y la gobernadora Maru Campos, situación ante la cual el funcionario municipal planteó privilegiar los acuerdos de gobierno por encima de las diferencias partidistas.

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