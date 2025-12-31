Llama DABA a prevenir extravío de mascotas por detonaciones de fin de año

Publicidad - LB2 -

Año Nuevo concentra el mayor número de reportes por huida de perros y gatos a causa del ruido.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA) emitió un llamado a la ciudadanía para prevenir la pérdida de mascotas durante las celebraciones de Año Nuevo, una fecha que históricamente concentra el mayor número de reportes de animales extraviados debido al miedo que les provocan las detonaciones y fuegos artificiales.

La dependencia advirtió que el ruido intenso genera reacciones de pánico en perros y gatos, lo que provoca que huyan desorientados de sus hogares, incrementando el riesgo de atropellos, accidentes o de que no logren regresar con sus familias.

La directora de DABA, Alma Edith Arredondo Salinas, explicó que estas explosiones afectan de manera directa a los animales de compañía, por lo que exhortó a los dueños a extremar medidas de cuidado y resguardo, especialmente durante las horas de mayor actividad pirotécnica.

“Las detonaciones provocan que perros y gatos huyan desorientados, aumentando el riesgo de que se pierdan definitivamente o sufran algún accidente”, señaló.

La funcionaria recomendó mantener a las mascotas en espacios seguros dentro del hogar, asegurar patios y puertas, así como evitar que salgan al exterior durante la noche del 31 de diciembre, al tratarse del día con mayor incidencia de extravíos.

Asimismo, DABA resaltó la importancia de que las mascotas cuenten con microchip de identificación, herramienta que facilita de manera significativa su localización en caso de pérdida. El registro puede realizarse de forma sencilla a través de la plataforma Basedaba.mx, donde también se concentran datos útiles para la ciudadanía.

Mediante este sistema, las personas pueden registrar a sus animales de compañía, facilitar su reencuentro con los propietarios y acceder a información sobre campañas de vacunación y esterilización que se desarrollan en la ciudad.

Finalmente, la dependencia informó que, en caso de localizar un perro extraviado, es posible consultar en Basedaba.mx los puntos de escaneo disponibles; si el animal cuenta con microchip, el contacto con su familia puede realizarse de forma rápida.

DABA reiteró que aunque para muchas personas el ruido es parte del festejo, para las mascotas representa una de las principales causas de extravío en la noche más ruidosa del año, por lo que insistió en la responsabilidad compartida de proteger su bienestar.

