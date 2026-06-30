Llama Canaco Juárez a sumarse a campaña de apoyo para víctimas del sismo en Venezuela

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El organismo empresarial invitó a realizar donativos económicos para respaldar la asistencia humanitaria a las personas afectadas por los recientes terremotos.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – La Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Ciudad Juárez convocó a la comunidad a participar en una campaña de recaudación de fondos para apoyar a la población afectada por los recientes terremotos registrados en Venezuela.

A través de sus redes sociales, el organismo empresarial invitó a realizar aportaciones económicas mediante una plataforma de financiamiento colectivo, con el objetivo de contribuir a la atención de las personas que enfrentan las consecuencias de la emergencia.

“Cada donación, sin importar su monto, representa esperanza para quienes atraviesan una situación muy difícil. Unidos podemos hacer la diferencia y demostrar que la solidaridad no tiene fronteras.”

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Canaco Juárez señaló que los recursos recaudados estarán destinados a brindar asistencia a quienes más lo necesitan, al tiempo que exhortó a la ciudadanía a compartir la convocatoria para ampliar el alcance de la iniciativa solidaria.

La cámara empresarial destacó que este tipo de acciones buscan fortalecer la participación social ante situaciones de emergencia humanitaria y promover el apoyo a comunidades afectadas por desastres naturales fuera del país.

Las personas interesadas en colaborar pueden realizar su donativo a través del enlace.

Súmate a esta causa y dona hoy:

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