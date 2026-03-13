Llama Canaco Juárez a impulsar diversificación económica ante pérdida de empleos en maquiladora

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El organismo empresarial advirtió que en los últimos años se han perdido más de 60 mil empleos en la industria manufacturera de la ciudad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Ciudad Juárez, Iván Pérez, llamó a los tres niveles de gobierno a impulsar estrategias que permitan diversificar la economía local ante la pérdida de empleos registrada en la industria maquiladora.

El dirigente empresarial señaló que en los últimos años se han perdido alrededor de 66 mil plazas laborales en el sector maquilador, situación que ha generado preocupación entre empresarios y especialistas económicos de la región.

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De acuerdo con análisis del sector, Ciudad Juárez se ha convertido en la ciudad fronteriza más afectada por la pérdida de empleos en la industria manufacturera, fenómeno que se ha intensificado durante 2025 y 2026 debido a factores como la disminución de competitividad y el cierre de empresas.

A esta situación se suma la reducción en el número de patrones registrados, con la pérdida de 344 empleadores durante el último año y 746 desde octubre de 2023, cifras que podrían incrementarse ante el anuncio de cierre de otras compañías.

Ante este panorama, Pérez subrayó la necesidad de generar alternativas de inversión que reduzcan la dependencia de la economía local respecto a la maquiladora, históricamente uno de los principales motores de empleo en la frontera.

“Debemos buscar otras alternativas a la industria maquiladora, pero para hacerlo es necesaria la participación de las autoridades de los tres niveles de gobierno”.

El presidente de Canaco indicó que entre las acciones que podrían impulsar la llegada de nuevas inversiones se encuentra la implementación de programas de exención de impuestos y facilidades administrativas para emprendedores y empresarios.

“El mundo económico hoy es otro y ha cambiado en un tiempo relativamente corto; en ese contexto tenemos que establecer estrategias que nos permitan adecuarnos, y una de ellas es la diversificación de la economía”.

Finalmente, el dirigente empresarial señaló que Canaco Juárez ha promovido el emprendimiento entre sus afiliados, además de trabajar en la atracción de nuevos socios, a quienes se les brinda acompañamiento y apoyo para fortalecer el crecimiento de sus negocios.

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