Llama alcalde a la ciudadanía a cuidar las obras municipales

Daños a infraestructura pública obligan a destinar recursos adicionales para reparaciones, advirtió Cruz Pérez Cuéllar.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar exhortó a la ciudadanía a cuidar las obras públicas que se realizan en la ciudad, al señalar que se trata de proyectos diseñados para el beneficio colectivo y cuya conservación depende también del compromiso social.

Durante su conferencia de prensa semanal, el alcalde puso como ejemplo los daños recientes registrados en la fachada del Gimnasio Municipal Josué Neri Santos, inmueble que forma parte de un proceso de remodelación integral y que ha sido objeto de afectaciones poco después de su rehabilitación.

El presidente municipal lamentó que este tipo de situaciones se repitan de manera frecuente en distintos puntos de la ciudad, lo que obliga al Gobierno Municipal a destinar recursos adicionales para reparar daños en obras que ya habían sido concluidas o estaban en su etapa final.

Indicó que, en el caso específico del Gimnasio Josué Neri Santos, si se identifica a la persona responsable, se le solicitará cubrir los gastos de reparación, al tratarse de un daño directo al patrimonio público.

Pérez Cuéllar explicó que la remodelación del recinto aún no ha concluido al 100 por ciento, aunque ya ha sido sede de eventos deportivos y de espectáculos, como funciones de lucha libre y box, mientras continúan los trabajos pendientes.

Finalmente, subrayó que estas acciones forman parte de una estrategia más amplia para mejorar la imagen urbana y fortalecer el entorno del Centro Histórico, por lo que reiteró el llamado a la población a respetar y conservar los espacios públicos, en beneficio de toda la comunidad.

