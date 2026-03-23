Llama alcalde a denunciar abusos de policías municipales en Ciudad Juárez

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El edil pidió a la ciudadanía presentar quejas formales con datos precisos para facilitar la identificación de los agentes involucrados.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar exhortó a la ciudadanía a denunciar cualquier abuso o actuación irregular por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, ante señalamientos recientes sobre revisiones y detenciones arbitrarias en la ciudad.

El alcalde señaló que, frente a inconformidades expresadas por ciudadanos, es fundamental que las denuncias se presenten de manera formal ante las instancias correspondientes, a fin de que puedan iniciarse investigaciones y aplicar sanciones en caso de comprobarse irregularidades.

“Invitaría a los afectados a que se acerquen y nos pasen los datos concretos para actuar”.

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Pérez Cuéllar explicó que la información detallada como el lugar, la hora y las circunstancias de los hechos permite identificar con mayor facilidad a los elementos involucrados, lo que agiliza los procesos internos de revisión.

En ese sentido, indicó que situaciones como revisiones indebidas de celulares u otros actos considerados abusivos pueden ser investigados si se cuenta con datos específicos sobre el incidente.

“No es difícil saber si nos dicen en tal horario o tal cruce de calles me paró un policía y me revisó el celular, o cometió algún tipo de abuso”.

El edil insistió en que los ciudadanos no deben omitir este tipo de reportes y los invitó a documentar y denunciar cualquier irregularidad, con el objetivo de fortalecer la rendición de cuentas dentro de las corporaciones de seguridad.

Finalmente, mencionó que las denuncias pueden presentarse ante la Contraloría Municipal, y en el caso del sector empresarial, también existe la posibilidad de establecer comunicación directa con la autoridad municipal para dar seguimiento a los casos.

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