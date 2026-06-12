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El PT postulará candidatos municipales y distritales, pero no a la gubernatura, como parte de su estrategia de fortalecimiento político.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La diputada federal Lilia Aguilar informó que el Partido del Trabajo mantendrá una postura de neutralidad en Chihuahua respecto a la elección por la gubernatura, aunque sí participará con candidaturas en presidencias municipales y distritos locales.

Durante una rueda de prensa realizada este viernes en un restaurante de la ciudad, Aguilar explicó que la decisión forma parte de una estrategia orientada al fortalecimiento interno del movimiento y no implica una ruptura con los partidos que integran la coalición nacional.

“En el caso de estados como Chihuahua, nosotros vamos a mantener una posición de neutralidad”.

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La legisladora señaló que el PT sí buscará competir en municipios, pero descartó el registro de una candidatura propia o común para la gubernatura de Chihuahua. El objetivo, dijo, será consolidar la presencia territorial del partido en el estado.

“Tendremos candidatos a las presidencias municipales, pero no vamos a registrar candidato a la gubernatura, porque el objetivo principal de este proceso es el fortalecimiento del movimiento”.

Aguilar sostuvo que esta definición no debe interpretarse como un debilitamiento de la alianza, sino como parte de los acuerdos que se analizan en distintas entidades del país. Aseguró que la coalición nacional mantiene la intención de competir de manera conjunta en la mayor cantidad posible de municipios, distritos y gubernaturas.

La diputada agregó que aún existen estados donde no se ha cerrado una definición sobre candidaturas comunes, entre ellos San Luis Potosí, donde continúan las negociaciones con el Partido Verde. Por ello, algunos escenarios electorales seguirán en revisión durante las próximas semanas.

En el caso de Chihuahua, la postura anunciada por el PT modifica el escenario interno de la coalición, al separar la competencia municipal y distrital de la definición por la gubernatura. Este aspecto podría incidir en la distribución territorial de candidaturas y en la estrategia de movilización electoral del partido.

En el caso de Chihuahua, la postura anunciada por el PT modifica el escenario interno de la coalición, al separar la competencia municipal y distrital de la definición por la gubernatura. Este aspecto podría incidir en la distribución territorial de candidaturas y en la estrategia de movilización electoral del partido rumbo a la gubernatura de Chihuahua en 2027.

La legisladora insistió en que la prioridad será fortalecer al movimiento desde las posiciones locales, mientras las decisiones nacionales sobre coaliciones avanzan conforme a los acuerdos entre dirigencias partidistas.