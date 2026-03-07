Lanza IMM campaña para prevenir y detectar violencia contra las mujeres en Juárez

Publicidad - LB2 -

La iniciativa busca visibilizar distintos tipos de violencia normalizada y ofrecer herramientas digitales de orientación y detección para las usuarias.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) presentó una campaña de prevención enfocada en la identificación de distintos tipos de violencia contra las mujeres, con el objetivo de visibilizar prácticas que con frecuencia pasan desapercibidas debido a su normalización o minimización en la vida cotidiana.

La presentación se realizó en el jardín del Museo de Arqueología de El Chamizal, donde asistentes recibieron materiales informativos diseñados para difundir los contenidos de la campaña en espacios laborales, comunitarios y educativos de la ciudad.

Entre los insumos entregados se incluyeron tabloides informativos, stickers y llaveros con códigos QR, los cuales dirigen a un sitio web donde las usuarias pueden acceder a información ampliada sobre los distintos tipos de violencia de género.

A través de la plataforma digital, las interesadas también pueden contestar un cuestionario que ayuda a identificar posibles situaciones de violencia, así como utilizar un chatbot que brinda orientación y responde preguntas las 24 horas del día.

El evento fue encabezado por Elvira Urrutia Castro, directora general del Instituto Municipal de las Mujeres, acompañada por la síndica municipal Ana Carmen Estrada, Abigail Bolaños —coordinadora del medio digital Entérate Mujer—, integrantes del equipo del IMM y representantes de colectivas feministas de la ciudad.

Durante su intervención, Urrutia Castro agradeció la participación de las asistentes y destacó la importancia de fortalecer redes de apoyo y difusión para que más mujeres conozcan los mecanismos de acompañamiento disponibles.

“No están solas”, expresó la funcionaria al referirse al respaldo institucional que ofrece el organismo municipal.

La campaña fue desarrollada mediante una colaboración entre la Coordinación General de Comunicación Social del Municipio, el Instituto Municipal de las Mujeres y el medio digital Entérate Mujer, con el propósito de ampliar el alcance de la información y facilitar el acceso a herramientas de orientación para mujeres en situación de riesgo.

