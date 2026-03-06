Lamenta Pérez Cuéllar expresiones de la gobernadora y llama a respetar a los juarenses

Publicidad - LB2 -

El alcalde de Ciudad Juárez señala que los calificativos generan división entre los habitantes del estado.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, calificó como lamentables las expresiones realizadas por la gobernadora María Eugenia Campos Galván, al considerar que los calificativos utilizados hacia habitantes de distintas regiones del estado generan división entre los chihuahuenses.

El alcalde hizo referencia a declaraciones en las que la mandataria estatal se refirió a los habitantes de Ciudad Juárez como “juaritos” y a los de Chihuahua capital como “chihuahuitas”, lo que, dijo, no contribuye a fortalecer la unidad entre los municipios de la entidad.

“No me pareció la referencia que hizo la gobernadora y tenemos que respetarnos entre todas y todos; todos somos chihuahuenses, así vivamos en Ciudad Juárez, en Chihuahua capital o en Parral”.

El edil señaló que todas las personas que habitan en los 67 municipios del estado comparten la misma identidad, incluso quienes residen fuera del país, por lo que consideró necesario mantener un trato respetuoso entre autoridades y ciudadanos.

“Este es un llamado al respeto que nos merecemos particularmente como juarenses; no es conveniente que la primera autoridad del estado se refiera así de nosotros”.

Pérez Cuéllar indicó que la prioridad debe ser fortalecer la unidad estatal, ya que un estado cohesionado puede generar mayores condiciones de competitividad y desarrollo para sus habitantes.

El alcalde también señaló que, desde su perspectiva, Ciudad Juárez ha enfrentado rezagos en materia de inversión pública, y reiteró sus críticas hacia proyectos impulsados por el Gobierno del Estado, entre ellos la Torre Centinela, al considerar que los recursos destinados a esa obra pudieron aplicarse en infraestructura vial y otras necesidades urbanas.

Añadió que el presupuesto municipal es considerablemente menor al estatal, lo que limita la capacidad del gobierno local para realizar obras de gran escala, por lo que insistió en la necesidad de orientar los recursos hacia proyectos que generen beneficios directos para la población.

