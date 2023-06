2024: Morena con el hocico roto

Publicidad - LB2 -

Panorama político tras las elecciones intermedias: una distribución de poder diversa y dinámica.

En México, las elecciones intermedias del 2023 han dejado un panorama político que refleja una distribución de poder diversa y dinámica. Los resultados electorales de este domingo cambian la proporción de población gobernada por cada partido político dejando una diferencia abrumadora entre la primera y la segunda fuerza política nacional.

Si analizamos tan sólo por encimita los datos y las implicaciones de esta nueva configuración política, nos llevaremos algunas sorpresas…

Con los resultados electorales del pasado domingo, Morena se ha consolidado como el partido con la mayor crecimiento y proporción de población gobernada, con un impresionante 68% de mexicanos que representan los 86 millones 084 mil 460 de personas que habitan los 21 estados que gobernará a partir de este año. Esta cifra muestra una fortaleza significativa para Morena, sin duda, pero también sugiere la existencia de nuevo electorado, diverso y un sistema político en el que otros partidos también desempeñan un papel relevante.

El Partido Acción Nacional (PAN) se sitúa en segundo lugar, representando a aproximadamente 16 millones 023 mil 775 personas distribuidas en 5 estados, lo que equivale al 13% de la población total. Esta cifra es considerablemente menor que la de acumulada por Morena, 55 puntos porcentuales menos que el PAN, para ser exactos. Lidera la estructura e iniciativa de oposición manteniendo una base de seguidores y ha regresado a una etapa que sus actuales dirigentes no conocieron y por ello no planean en consecuencia: La resistencia. Esta estrategia política la estrenaron en las elecciones de 1988 y que los llevó al poder en el 2000, pero no hay memoria, ni los militantes que lo desarrollaron como Carlos Castillo Peraza o el buen Maquío.

Movimiento Ciudadano (MC), con una representación del 11% de la población gobernada y 14 millones 132 mil 593 habitantes entre los dos estados gobernados, también ha logrado consolidar su posición como un partido opositor en el escenario político mexicano y lo coloca, sine qua non, como la tercer fuerza política del país en función de la población Gobernada.

Este resultado aparenta un crecimiento notable para MC, que ha logrado construir más por estrategia electoral, al apostar más al detrimento de la alianza PRIANRD que por construcción de voto duro y refleja que Dante Delgado no se ha equivocado al mantenerse al margen de sumarse a la alianza pentacolor, aun cuando le ha costado descalificaciones y cuestionamientos de Morena y del PRIANRD, indistintamente, que lo acusan de operar uno para la alianza y el otro para morena…

El Partido Revolucionario Institucional (PRI), el otrora partidazo, con un lamentable 4% de la población gobernada y 4 millones 979 mil 421 mexicanos gobernados en dos estados, concentra su fuerza hacia el norte del país donde aún es una fuerza política viva y desde donde puede fraguar su propia cuarta transformación como partido.

No es broma, el partido fué fundado por Plutarco Elías Calles como Partido Nacional Revolucionario (PNR) en 1929. Refundado por Lázaro Cárdenas en 1938 como Partido de la Revolución Mexicana (PRM) y refundado, nuevamente en 1946 por Manuel Ávila Camacho como Partido Revolucionario Institucional (PRI). Al paso de los años a abrazado el centralismo, el corporativismo, la tecnocracia, el neoliberalismo y ha pasado del centro a la centroderecha como posición política a lo largo de los años.

Quizá, y sólo por lo que históricamente representa, el PRI aún cuenta con un apoyo considerable y podría jugar un papel relevante en el equilibrio de poder si acepta y abraza las nuevas condiciones que lo sostienen, que adelanto no es de la mano del PAN.

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) representan a un 2% de la población gobernada con 2 millones 822 mil 255 mexicanos en un solo estado gobernado, al igual que el Partido Encuentro Solidario (PES) que perdió su registro y gobierna a través de Morena desde 2022 para 1 millón 971 mil 520 mexicanos,

Estas cifras pueden parecer menores en comparación con los partidos más grandes y el hecho de que ambos partidos tengan una representación de gobierno, debería coadyuvar a destacar la diversidad política y la pluralidad de voces en la política mexicana, sin embargo, la realidad es que ambas posiciones llegaron en alianza gracias a Morena y/o el PT.

Algunos refieren que ganar el Estado de México es sinónimo de quién ganará la presidencia al año siguiente, pero eso no es totalmente cierto, pues en 2017 el Estado de México fue ganado por el PRI y al año siguiente Morena con AMLO se llevó la presidencia.

Lo que es cierto es que perder el Estado de México ha sido un golpe en la Mecca del Grupo Atlacomulco, que este ha perdido el control de la política mexicana que tenía cooptado desde su fundación con el Lic. Isidro Fabela allá por 1942 y que su decadencia comenzó con Enrique Peña Nieto, alcanzando su punto más bajo con Arturo Montiel Rojas, conocido por su acumulación de riqueza a través de la corrupción.

¿Será Alfredo del Mazo el último gobernador de esta influyente agrupación?

Ya lo veremos. Por lo pronto Morena encabeza la lista con todo y «el hocico roto», en alusión al etílico pronóstico de la gobernadora Maru Campos; seguido de lejos por el PAN y MC pisándose los talones entre ellos.

Una pregunta salta a mi mente, ¿serán el PRI y el PRD apoyo o lastre para conservarse en alianza con el PAN?

Personalmente soy de la opinión que el sistema de partidos en México ya no funciona y que no se debería permitir que los partidos contiendan en alianza o coalición, o por lo menos no recibiendo recursos como si llevaran campañas en solitario, esto acabaría con zánganos electoreros como el PT y el Verde, que solo viven de y para conservar el registro.

También creo que el PRI debe mantenerse estoico, valiente y enfrentar el proceso del 2024 solo, como MC, pues en ello hay una lección que deben aprender a Dante Delgado, quien además creo que es el verdadero némesis de AMLO, tan solo porque lo conoce mejor que nadie.

Finalmente, Morena no se escapa de su lección y serán muy tontos si no hacen una reflexión rápida antes de perder ganando: Unidad.

Ahí esta Coahuila, como ejemplo, que además creo fue negociado contra el Estado de México y algunos años de impunidad…

Creo que la clase política, toda, debe parar la polarización y empezar el diálogo y la colaboración para la construcción de un México para todos, alcanzando acuerdos que promuevan el bienestar de la sociedad en su conjunto, no de grupos como hasta hoy.

