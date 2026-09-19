Lamenta Andrea Chávez fallecimiento de Raúl Ruiz y destaca su legado entre jóvenes juarenses

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La senadora con licencia por Morena recordó el impulso que el periodista brindó a estudiantes y jóvenes interesados en la vida pública de Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Andrea Chávez, senadora con licencia por Morena, expresó sus condolencias por el fallecimiento del periodista Raúl Ruiz y destacó el papel que desempeñó en la formación y participación de jóvenes interesados en la política y los asuntos públicos de Ciudad Juárez.

En entrevista con A Diario Network, Chávez recordó particularmente la relación de Ruiz con estudiantes de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), donde, señaló, promovió espacios de discusión que permitieron a nuevas generaciones acercarse al debate público.

“Mi más grande pésame por nuestro amigo Raúl. Él fue un hombre que confió en la juventud”, expresó.

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La legisladora con licencia señaló que varios de sus compañeros de la licenciatura en Derecho, pertenecientes al Instituto de Ciencias Sociales y Administración (ICSA) de la UACJ, participaron en debates y actividades impulsadas por el periodista.

Chávez consideró que esos espacios fueron relevantes para jóvenes que en aquel momento tenían pocas oportunidades de incorporarse a la actividad política, particularmente quienes no provenían de familias con vínculos o trayectoria dentro de ese ámbito.

“Raúl Ruiz hizo escuela. Entonces, mi más sentido pésame para sus amistades; el espacio que deja es un espacio grande en el periodismo juarense”, afirmó.

La senadora con licencia destacó que la labor de Ruiz trascendió el ejercicio periodístico al fomentar la participación, el intercambio de ideas y la formación de jóvenes interesados en los temas públicos de la frontera.

También expresó sus condolencias a familiares, amistades y personas cercanas al comunicador, al señalar que su fallecimiento representa una pérdida para el periodismo de Ciudad Juárez.

Chávez recordó finalmente a Ruiz como una figura que abrió espacios para nuevas generaciones y sostuvo que su trabajo dejó una influencia entre quienes encontraron en aquellos ejercicios de debate una oportunidad para involucrarse en la vida pública de la ciudad.