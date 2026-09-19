Destaca Óscar Avitia expansión educativa y respaldo a Sheinbaum en Ciudad Juárez

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El diputado de Morena afirmó que nuevos planteles y ampliaciones permitirán atender la demanda de educación media superior en la frontera.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El diputado local Óscar Avitia destacó los anuncios en materia educativa realizados durante el informe regional de la presidenta Claudia Sheinbaum en Ciudad Juárez y sostuvo que la ampliación de infraestructura permitirá atender a miles de jóvenes que anteriormente enfrentaban dificultades para encontrar un espacio en educación media superior.

En entrevista con A Diario Network al término del evento en la Plaza de la Mexicanidad, el presidente de la Comisión de Educación del Congreso del Estado señaló que la visita permitió conocer los resultados y proyectos que el Gobierno federal mantiene para Chihuahua y particularmente para la frontera.

“Al escucharla le cae bien a las y los juarenses, porque en verdad se ve la mano del Gobierno federal en Chihuahua y, por supuesto, en Ciudad Juárez”, expresó.

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Avitia centró buena parte de su valoración en la política educativa. Recordó que anteriormente presentó un exhorto en el Congreso estatal relacionado con más de cinco mil jóvenes juarenses que, de acuerdo con sus datos, no encontraban lugar en el nivel medio superior.

El legislador señaló que la construcción de dos nuevos planteles, tres ampliaciones en instalaciones existentes y la reconversión de dos espacios para operar como secundaria por la mañana y preparatoria por la tarde permitirá incrementar la capacidad disponible para estudiantes de Ciudad Juárez.

Avitia también resaltó la expansión de los programas de becas para estudiantes de educación básica y media superior, al considerar que estos apoyos contribuyen a disminuir la deserción y mejorar la permanencia escolar. El Segundo Informe de Gobierno federal reportó una ampliación nacional de becas y de lugares disponibles en educación media superior durante 2026. (Gobierno de México)

“Con eso se cubre la demanda de los cinco mil jóvenes que estaban sin estudios, porque aquí, en el gobierno de la Cuarta Transformación, la educación es un derecho y no un privilegio”, afirmó.

Sobre el recibimiento a Sheinbaum, el diputado señaló que observó entusiasmo entre los asistentes y destacó las expresiones de apoyo registradas durante el mensaje presidencial.

Avitia también respaldó el posicionamiento de Sheinbaum en materia de soberanía nacional, al señalar que México debe mantener la conducción de sus decisiones internas frente a cualquier otro país.

Consultado inicialmente sobre la asistencia, estimó que había más de 10 mil personas; posteriormente, Protección Civil Municipal reportó 38 mil asistentes al acto realizado en la Plaza de la Mexicanidad.

El legislador concluyó que los anuncios educativos representan uno de los principales resultados de la visita presidencial para Ciudad Juárez y aseguró que dará seguimiento desde el Congreso a las necesidades de infraestructura y cobertura escolar en la frontera.