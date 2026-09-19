Destaca Cruz Pérez Cuéllar respaldo a Sheinbaum y llama a informar logros de la 4T

Publicidad - LB2 -

El alcalde con licencia resaltó el apoyo federal a Ciudad Juárez y consideró necesario mantener contacto territorial para explicar resultados de gobierno.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Cruz Pérez Cuéllar, presidente municipal de Ciudad Juárez con licencia, destacó la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum y reconoció el respaldo que, desde su perspectiva, el Gobierno federal ha brindado a la frontera y al estado de Chihuahua. Pérez Cuéllar se separó del cargo por tiempo indefinido desde junio de 2026.

En entrevista con A Diario Network al término del informe regional “Honestidad y Resultados”, Pérez Cuéllar valoró el desempeño de la mandataria y destacó su preparación, dedicación y conducción del Gobierno de México.

“Es una gran presidenta, una mujer muy seria, muy preparada, muy trabajadora, dedicada por completo a nuestro país, una gran patriota”, expresó.

- Publicidad - HP1

El alcalde con licencia también resaltó la respuesta ciudadana registrada durante el evento y señaló que, pese al horario y las condiciones climáticas, numerosos asistentes permanecieron en la Plaza de la Mexicanidad para escuchar el mensaje presidencial.

Pérez Cuéllar sostuvo que Ciudad Juárez ha recibido respaldo federal en distintos rubros y consideró que la presencia recurrente de Sheinbaum en la frontera refleja atención hacia las necesidades de la región.

Durante la entrevista también se refirió al mensaje de la presidenta sobre soberanía nacional. Pérez Cuéllar consideró remota la posibilidad de una invasión territorial y planteó que, a su juicio, las formas contemporáneas de intervención política pueden presentarse mediante redes sociales y otras prácticas de influencia. Esa apreciación corresponde a su interpretación política y no a un hecho establecido.

“Hoy la intervención no tiene tanto que ver con una invasión territorial, más bien con todo lo que ya hemos visto a través de las redes sociales”, afirmó.

El morenista señaló que la estrategia de Sheinbaum de rendir informes directamente en territorio debería replicarse entre otros actores de la Cuarta Transformación, mediante reuniones y asambleas para comunicar acciones gubernamentales y proyectos futuros.

Pérez Cuéllar concluyó que el informe dejó un ambiente favorable entre simpatizantes de la presidenta y reiteró su reconocimiento a la mandataria por la atención destinada a Ciudad Juárez y Chihuahua.