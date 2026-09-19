Destaca Andrea Chávez respaldo ciudadano a Sheinbaum durante visita a Ciudad Juárez

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La senadora con licencia resaltó programas, becas y apoyos federales, además de expresar condolencias por el fallecimiento del periodista Raúl Ruiz.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Andrea Chávez, senadora con licencia por Morena, destacó la respuesta ciudadana durante la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Ciudad Juárez y afirmó que los programas, becas y apoyos federales han fortalecido la relación del Gobierno de México con Chihuahua.

En entrevista con A Diario Network al término del informe regional realizado en la Plaza de la Mexicanidad, Chávez señaló que observó una convocatoria amplia pese a las condiciones de calor y al horario del evento.

“Estoy feliz, estoy contenta, al igual que el pueblo chihuahuense con motivo de la visita de nuestra Presidenta de la República”, expresó.

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La legisladora con licencia sostuvo que la presencia de Sheinbaum en la entidad representa, desde su perspectiva, una muestra de atención hacia Chihuahua y mencionó entre los principales elementos de esa relación los programas sociales, las becas y distintos apoyos federales.

Chávez consideró que la respuesta de los asistentes reflejó identificación con el proyecto político que encabeza Morena, aunque sus expresiones corresponden a una valoración partidista sobre el respaldo ciudadano.

Durante la conversación, señaló que miles de personas permanecieron durante varias horas en el lugar para escuchar el mensaje presidencial y sostuvo que la visita dejó entre simpatizantes de la Cuarta Transformación una percepción de continuidad y compromiso con el estado.

“Lo importante es que se vaya con esta sensación de que el pueblo chihuahuense ha decidido transformar su destino, ha decidido transformar su rumbo”, afirmó.

La entrevista también abordó el fallecimiento del periodista juarense Raúl Ruiz, sobre quien Chávez expresó sus condolencias y recordó su trabajo con jóvenes universitarios, particularmente en espacios de debate y formación política.

La morenista señaló que Ruiz dejó una huella entre generaciones de estudiantes de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, al impulsar discusiones públicas y abrir espacios para jóvenes interesados en los asuntos políticos y sociales de la frontera.

Chávez concluyó que la jornada presidencial dejó entre los asistentes un ambiente de entusiasmo y reiteró su disposición de continuar participando en las actividades políticas y territoriales vinculadas con Morena en Chihuahua.