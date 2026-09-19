Destaca Alejandro Pérez Escalante respaldo ciudadano a Sheinbaum en Ciudad Juárez

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El dirigente municipal del PVEM resaltó la convocatoria del informe presidencial y afirmó que el apoyo mostrado mantiene continuidad con el proyecto de la 4T.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Alejandro Pérez Escalante, dirigente municipal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), destacó la respuesta ciudadana durante el informe regional de la presidenta Claudia Sheinbaum en la Plaza de la Mexicanidad y consideró que la asistencia reflejó respaldo al proyecto de la Cuarta Transformación.

En entrevista con A Diario Network, Pérez Escalante señaló que el evento registró una convocatoria numerosa pese al calor y al horario, y sostuvo que el ambiente mostró continuidad con el apoyo que, desde su perspectiva, una parte de la población juarense expresó desde el sexenio anterior.

“La gente muy contenta, la convocatoria muy buena a pesar del calor y la hora; estaba a reventar”, expresó.

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El dirigente del PVEM consideró que el recibimiento a Sheinbaum mostró entusiasmo entre los asistentes y destacó el ambiente registrado durante la presentación del informe presidencial en Ciudad Juárez. La realización del acto en la Plaza de la Mexicanidad y la presencia de miles de asistentes fueron documentadas este sábado.

Pérez Escalante afirmó que el respaldo observado durante la jornada puede leerse como continuidad política del movimiento que actualmente encabeza Sheinbaum, aunque sus expresiones corresponden a una valoración partidista sobre el apoyo social a la presidenta.

Al ser cuestionado inicialmente sobre la asistencia, estimó que el evento podría haber reunido entre 20 mil y 25 mil personas, cálculo que realizó antes de conocer la cifra difundida posteriormente por Protección Civil Municipal.

Durante la entrevista se le informó que el reporte oficial ubicó la asistencia en 38 mil personas, dato que el dirigente recibió como una señal positiva sobre la capacidad de convocatoria del acto.

“No, pues qué chula. Muy buena noticia”, comentó al conocer la cifra.

El informe de Sheinbaum en Ciudad Juárez formó parte de su gira “Honestidad y Resultados”, realizada en Chihuahua en un contexto de alta actividad política rumbo al proceso electoral de 2027.

Pérez Escalante concluyó que la jornada dejó un ambiente favorable entre los asistentes y reiteró su valoración positiva sobre la respuesta que encontró la presidenta durante su visita a la frontera.