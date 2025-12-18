Movil - LB1A -
    diciembre 18, 2025 | 14:34
    Invitan Universitarios por Juárez a participar en la colecta Navi-Reyes en el Parque Central

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    El acopio se realizará el 26 de diciembre y los donativos serán entregados a comunidades vulnerables en enero de 2026

    Ciudad Juárez (ADN/Staff) – La agrupación Universitarios por Juárez convocó a la comunidad juarense a sumarse a la colecta Navi-Reyes, que se llevará a cabo el próximo 26 de diciembre en el Parque Central Poniente, en un horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, con el objetivo de apoyar a familias y sectores vulnerables de la ciudad.

    Durante una conferencia de prensa, integrantes del colectivo informaron que se estarán recibiendo donativos de ropa de invierno, dulces, juguetes no violentos y sin pilas, alimentos no perecederos, así como artículos de limpieza de uso doméstico y personal, los cuales serán canalizados a acciones comunitarias.

    Joceline Hernández, prestadora de servicio social, explicó que los apoyos recabados serán entregados al Centro Comunitario Niños Siempre Victoriosos, además de distribuirse en diversas colonias entre el 6 y el 13 de enero de 2026.

    “Estos donativos que se colecten serán entregados al Centro Comunitario Niños Siempre Victoriosos, así como en algunas colonias del 6 al 13 de enero del 2026”.

    Por su parte, Luis Enrique Villa, coordinador general de colaboraciones, detalló que Universitarios por Juárez está integrado por estudiantes y egresados de distintas instituciones de educación superior, y que desde 2019 realizan actividades altruistas en beneficio de la comunidad, mismas que fueron suspendidas durante la pandemia y retomadas a partir de noviembre de 2024.

    El colectivo mantiene vinculación con instancias públicas y privadas, así como con la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), y desarrolla acciones que incluyen colectas comunitarias y para animales, jornadas de limpieza en espacios públicos como El Chamizal y el Parque Central, así como apoyo a colonias y zonas afectadas por contingencias climáticas.

    Hazel Reyes, coordinadora de acciones, señaló que también realizan talleres y pláticas en asilos, albergues y refugios, como parte de una estrategia para fomentar la conciencia social y la participación comunitaria en Ciudad Juárez.

    Finalmente, Naydelin Miller, prestadora de servicio social, hizo un llamado a instancias públicas y privadas para sumarse con apoyo económico, en especie o mediante colaboración directa en las actividades del grupo.

    “Estamos abiertos para dialogar con todos los sectores para que nos brinden su apoyo de alguna manera”.

