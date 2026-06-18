Invitan a postular candidatos al Reconocimiento a la Trayectoria de Vida 2026

Publicidad - LB2 -

La convocatoria está dirigida a personas mayores de 65 años que hayan contribuido al desarrollo de Ciudad Juárez

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Las comisiones edilicias de Familia y Asistencia Social y para la Atención de las Personas Mayores convocaron a la ciudadanía a participar en el proceso de postulación para el Reconocimiento a la Trayectoria de Vida 2026, distinción que busca honrar a personas mayores de 65 años por sus aportaciones a la comunidad juarense.

Durante una conferencia de prensa, las regidoras Sandra García Ramos y Dina Salgado Sotelo informaron que la convocatoria está orientada a reconocer a mujeres y hombres cuya labor haya dejado una huella significativa en ámbitos como la cultura, el deporte, la ciencia, el ejercicio profesional o las actividades altruistas.

- Publicidad - HP1

La regidora Sandra García destacó que las personas mayores representan una parte fundamental de la memoria colectiva de la ciudad, al concentrar experiencias y enseñanzas que contribuyen al fortalecimiento del tejido social.

“Reconocerlas es un acto de justicia, gratitud y profundo respeto. Cada historia merece ser escuchada y cada legado merece ser valorado”.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el próximo 31 de julio y podrán participar personas residentes de Ciudad Juárez que cuenten con una trayectoria destacada en beneficio de la sociedad.

Las postulaciones podrán realizarse mediante el envío de documentación a los correos electrónicos habilitados por las regidurías o de manera presencial en las oficinas de regidores ubicadas en el tercer piso de la Presidencia Municipal.

Entre los requisitos se encuentran presentar copia de identificación oficial vigente, una carta de exposición de motivos y un currículum o historia de vida que documente las contribuciones realizadas por la persona candidata.

“Más allá de seleccionar a una persona ganadora, la convocatoria tiene como propósito visibilizar las trayectorias de quienes han dedicado gran parte de su vida al servicio de los demás y a la construcción de una mejor comunidad”.

Las propuestas serán evaluadas por un jurado especializado que determinará a la persona acreedora del reconocimiento, quien recibirá una placa conmemorativa y un estímulo económico de 50 mil pesos.

Las regidoras informaron que el resultado se dará a conocer tentativamente el 6 de agosto y la entrega oficial del reconocimiento se efectuará a finales de ese mismo mes durante una sesión de Cabildo. Asimismo, señalaron que quienes participaron en ediciones anteriores podrán volver a postularse para esta nueva convocatoria.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.