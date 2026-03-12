Invitan a la exposición internacional TlaquepArte en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

El evento reúne a más de 150 expositores de México y 20 países con artesanía, joyería y artículos de decoración.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Autoridades municipales invitaron a la ciudadanía a asistir a la Exposición Internacional de artesanía, joyería y decoración TlaquepArte, que se realiza del 12 al 16 de marzo en la Facultad de Ciencias de la Cultura Física de la UACH, en la zona del Pronaf.

La directora de Desarrollo Económico del Municipio, Tania Maldonado Garduño, informó que el evento se desarrolla de 10:00 de la mañana a 9:00 de la noche y reúne a 150 expositores provenientes de distintas regiones de México y de 20 países.

Entre los países participantes se encuentran Perú, Colombia, Argentina, Cuba, Guatemala, Paraguay, Ecuador, Turquía, Rusia, India, Indonesia, Senegal y Egipto, además de artesanos provenientes de estados mexicanos como Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Guanajuato, Puebla y Zacatecas.

“Se presentarán 150 expositores de toda la República Mexicana y de 20 países”.

Durante la exposición, los visitantes podrán encontrar textiles de Chiapas, plata de Taxco, maderas exóticas de Cuba, pintura de Perú, madera tallada de Ecuador, guayaberas yucatecas, cerámica y ropa de manta de Jalisco, además de lámparas de Turquía, café colombiano, bisutería internacional, tapetes egipcios y sombreros de Panamá.

Maldonado Garduño destacó que la entrada es gratuita y que el evento está pensado como un espacio de convivencia familiar en el que el público puede conocer y adquirir productos artesanales de distintas partes del mundo.

El coordinador de TlaquepArte, Francisco Álvarez, señaló que la exposición representa una oportunidad para adquirir artesanía y artículos de decoración directamente de fabricantes internacionales, además de promover a Ciudad Juárez como un punto de distribución para productos artesanales en la región.

Por su parte, el director de Turismo del Municipio, Francisco Moreno Villafuerte, explicó que la realización del evento genera una derrama económica estimada en alrededor de 4 millones de pesos, derivada del gasto en hospedaje, transporte y servicios por parte de los expositores y visitantes.

La exposición TlaquepArte celebra su decimoctava edición en Ciudad Juárez, consolidándose como uno de los encuentros internacionales de artesanía más importantes que se realizan en la frontera.

