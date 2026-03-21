Invitan a juarenses a utilizar “Puntos Limpios a tu Colonia” para desechar tiliches

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Contenedores estarán disponibles en cuatro sectores hasta el 23 de marzo para residuos de gran tamaño.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Limpia exhortó a la ciudadanía a utilizar el programa “Puntos Limpios a tu Colonia”, mediante el cual se instalaron contenedores temporales en distintos sectores para facilitar la disposición adecuada de residuos voluminosos.

Los puntos estarán disponibles desde el 21 y hasta el 23 de marzo en ubicaciones estratégicas como el cruce de Desierto de Lut y Desierto de Lut Sur, en Parajes de Oriente; así como en Manuel Ojinaga y Privada Francisco Villa, en la colonia División del Norte.

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También se habilitaron contenedores en la calle Aquiles Serdán, entre Dr. Manuel Ruiz y José Méndez, en la colonia Leyes y Reforma, y en el cruce de Ejido Tabaluapa y Privada Ejido El Vergel, en la colonia Patria, con el objetivo de acercar este servicio a distintas zonas de la ciudad.

“Buscamos brindar a la ciudadanía alternativas prácticas para el desecho de tiliches, principalmente aquellos de mayor volumen”, señaló el titular de la dependencia, Gibran Solís Kanahan.

El funcionario explicó que entre los residuos más comunes que se reciben se encuentran colchones, llantas y muebles en desuso, por lo que el programa permite a las familias deshacerse de estos objetos sin costo y de forma ordenada.

Asimismo, precisó que los contenedores están destinados exclusivamente para artículos domésticos, muebles y neumáticos en cantidades moderadas, por lo que no está permitido su uso para residuos de construcción, tierra, materiales peligrosos ni para actividades comerciales.

Esta estrategia forma parte de las acciones del Gobierno Municipal para mantener limpias las colonias y prevenir la acumulación de basura en la vía pública, al promover opciones accesibles para el manejo adecuado de residuos en Ciudad Juárez.

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Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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