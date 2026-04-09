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Foto tomada de internet - Anda Conmigo.

Invitan a caminata “Unidos por el Autismo” para fomentar inclusión en Juárez

Juárez / El Paso

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
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El evento gratuito se realizará el 12 de abril en el Estadio 20 de Noviembre.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Fundación Unidos por el Autismo A.C. invitó a la ciudadanía a participar en la onceava edición de la caminata “Unidos por el Autismo”, con el objetivo de promover la concientización y la inclusión social.

El evento se llevará a cabo el próximo domingo 12 de abril, de 10:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, en el Estadio 20 de Noviembre, con acceso gratuito para el público en general.

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Bajo el lema “La empatía nos une”, la jornada busca reunir a familias, asociaciones, empresas e instituciones para fortalecer el entendimiento y apoyo hacia personas dentro del espectro autista.

“La empatía nos une”

Además de la caminata, se contempla un día de convivencia familiar con actividades recreativas, en un entorno incluyente y de sensibilización social.

La actividad es organizada en coordinación con el DIF Municipal, el Gobierno de Juárez y diversas empresas del sector privado, que se suman a esta iniciativa.

Los organizadores señalaron que este tipo de eventos buscan impulsar una cultura de respeto, empatía e inclusión, promoviendo una mayor conciencia sobre el autismo en la comunidad.

Para más información, se puso a disposición de la ciudadanía un número de contacto para resolver dudas sobre la actividad.

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