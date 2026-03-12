Invitan a bazar “Compras de Despecho” en apoyo a mujeres y asociación civil

Publicidad - LB2 -

El evento se realizará el 19 de marzo y parte de lo recaudado será destinado a la organización Sin Violencia.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Autoridades municipales y organizadores invitaron a la ciudadanía a participar en el bazar “Compras de Despecho”, evento que se realizará el jueves 19 de marzo de 5:00 de la tarde a 9:00 de la noche en el restaurante-bar Rosa Roja, ubicado sobre el bulevar Manuel Gómez Morín.

La directora de Desarrollo Económico del Municipio, Tania Maldonado Garduño, explicó que la actividad está dirigida principalmente a mujeres y se realiza en el marco de las conmemoraciones por el Día Internacional de la Mujer.

El objetivo del bazar es apoyar a mujeres que se encuentran reconstruyendo sus proyectos de vida, a través de colectivos y asociaciones que promueven su inclusión económica y social.

“Invitamos a las mujeres a que asistan y no desaprovechen esta oportunidad de comprar, cantar una canción, tomar algunas bebidas y disfrutar de una rica comida”.

Durante el evento participarán emprendedoras locales que ofrecerán diversos productos, entre ellos carne seca, gomitas, galletas gourmet, ropa, joyería personalizada, sombreros, velas, playeras, tazas personalizadas, fragancias y lectura de runas.

Cristian Tinajero, representante de la asociación civil Sin Violencia, señaló que parte de lo recaudado durante la jornada será donado a esta organización, la cual brinda atención gratuita a mujeres canalizadas desde distintas instituciones.

Por su parte, Azul de la Peña, organizadora del evento, informó que se ofrecerán dos modalidades de acceso: barra libre de margaritas y ginebra por 350 pesos, o bien platillo con limonada por 300 pesos.

La emprendedora Nayel Quezada, del negocio de joyería Flor y Fuego, destacó que el bazar busca también impulsar a emprendimientos femeninos que se encuentran en etapas iniciales, además de generar donativos para la asociación.

Los organizadores señalaron que “Compras de Despecho” será un espacio de convivencia que combina música, gastronomía y emprendimiento, con el propósito de promover la resiliencia y el apoyo entre mujeres.

